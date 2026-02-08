До 1,4 Пбайт и 60 Гбайт/с в 1U: вышла All-Flash СХД TrueNAS R60

Компания TrueNAS анонсировала высокопроизводительные СХД семейства R60, ориентированные на задачи ИИ и НРС, а также на приложения, связанные с анализом данных. Устройства типа All-Flash выполнены в форм-факторе 1U, а максимальная внутренняя вместимость может превышать 1 Пбайт.

Дебютировали модификации TrueNAS R60-S и TrueNAS R60-P: первая оснащена неназванным процессором с 16 вычислительными ядрами (32 потока), вторая — с 32 (64 потока). Объём оперативной памяти DDR5-6400 составляет соответственно 64–128 Гбайт и 256 Гбайт.

Во фронтальной части располагаются 12 отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 или PCIe 5.0 (NVMe); возможна горячая замена. Могут использоваться SSD вместимостью до 122 Тбайт. Таким образом, в максимальной конфигурации суммарная ёмкость достигает 1,46 Пбайт, а с учётом компрессии 2,5:1 эффективная ёмкость составляет до 3,6 Пбайт. Пропускная способность, как утверждается, составляет до 60 Гбайт/с. Обе модели допускают подключение до четырёх дисковых полок SAS, а старшая версия — двух полок NVMe. Общая вместимость может достигать 7 Пбайт.

Системы хранения оснащаются одним или двумя сетевыми портами 400GbE и двумя или четырьмя портами 200/100/25GbE. Имеется также выделенный сетевой порт управления. Питание обеспечивают два блока с резервированием (сертификация 80 Plus Titanium). Типовое энергопотребление находится в пределах 350–600 Вт. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C. Габариты составляют 710 × 438 × 43,5 мм.

Говорится о поддержке протоколов SMB v1/2/3, NFSv3 и v4, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, NVMe-oF (TCP, RDMA/RoCE) и S3, а также гипервизоров KVM, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V. Используется открытая файловая система OpenZFS, обеспечивающая высокую надёжность, защиту от повреждения данных, моментальные снимки и автоматическое восстановление в случае сбоев. Заявлена совместимость с облачными платформами iX-Storj, Amazon S3, BackBlaze B2 Cloud, Google Cloud и Microsoft Azure.

