Пир во время чумы: ExaGrid представила 17-Пбайт All-Flash СХД для резервного копирования

 
all-flash hardware резервное копирование схд

Компания ExaGrid анонсировала новые системы хранения типа All-Flash, предназначенные для резервного копирования больших объёмов информации. Устройства, как утверждает производитель, обеспечивают высокий уровень безопасности, включая «воздушный зазор».

В серию вошли четыре модели — EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD и EX540-SSD. Все они выполнены в форм-факторе 2U. «Сырая» вместимость составляет соответственно 131, 184, 369 и 737 Тбайт, полезная ёмкость — 108, 161, 323 и 645 Тбайт.

Новинки могут масштабироваться до 32 устройств в одной системе, что позволяет формировать платформы резервного копирования общим объёмом до 17,3 Пбайт. По заявлениям ExaGrid, на сегодняшний день это самый высокий показатель для решений такого класса.

Источник изображения: ExaGrid

Источник изображения: ExaGrid

Системы ExaGrid имеют двухуровневую архитектуру. Это, в частности, зона приёма (Landing Zone), куда поступают необработанные данные: восстановление отсюда осуществляется максимально быстро. Второй уровень — зона хранения (Repository Zone), недоступная для сети: этот слой использует дедупликацию, из-за чего время восстановления увеличивается.

Устройства построены на фирменном софте ExaGrid 8. Говорится о совместимости с большим количеством приложений и утилит резервного копирования, включая Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct и пр. Среди ключевых возможностей упомянуты средства автоматического обнаружения угроз и защиты (выявляют аномалии, уведомляют о рисках и обеспечивают восстановление информации), неизменяемые объекты данных, функция отложенного удаления, различные варианты аварийного восстановления. Реализована блокировка времени хранения данных на основе искусственного интеллекта для восстановления после атак программ-вымогателей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1135793
« Назад к ленте

Комментарии