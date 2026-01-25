Пир во время чумы: ExaGrid представила 17-Пбайт All-Flash СХД для резервного копирования

Компания ExaGrid анонсировала новые системы хранения типа All-Flash, предназначенные для резервного копирования больших объёмов информации. Устройства, как утверждает производитель, обеспечивают высокий уровень безопасности, включая «воздушный зазор».

В серию вошли четыре модели — EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD и EX540-SSD. Все они выполнены в форм-факторе 2U. «Сырая» вместимость составляет соответственно 131, 184, 369 и 737 Тбайт, полезная ёмкость — 108, 161, 323 и 645 Тбайт.

Новинки могут масштабироваться до 32 устройств в одной системе, что позволяет формировать платформы резервного копирования общим объёмом до 17,3 Пбайт. По заявлениям ExaGrid, на сегодняшний день это самый высокий показатель для решений такого класса.

Системы ExaGrid имеют двухуровневую архитектуру. Это, в частности, зона приёма (Landing Zone), куда поступают необработанные данные: восстановление отсюда осуществляется максимально быстро. Второй уровень — зона хранения (Repository Zone), недоступная для сети: этот слой использует дедупликацию, из-за чего время восстановления увеличивается.

Устройства построены на фирменном софте ExaGrid 8. Говорится о совместимости с большим количеством приложений и утилит резервного копирования, включая Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct и пр. Среди ключевых возможностей упомянуты средства автоматического обнаружения угроз и защиты (выявляют аномалии, уведомляют о рисках и обеспечивают восстановление информации), неизменяемые объекты данных, функция отложенного удаления, различные варианты аварийного восстановления. Реализована блокировка времени хранения данных на основе искусственного интеллекта для восстановления после атак программ-вымогателей.

