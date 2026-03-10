Biomemory вот-вот представит ЦОД-решение для хранения данных на основе ДНК

Французская компания Biomemory, специализирующаяся на разработке решений в области СХД на основе ДНК для IT-индустрии и кибербезопасности, объявила о приобретении активов у Catalog Technologies, «бостонского пионера в области хранения и обработки данных на основе ДНК». Хранение данных на основе ДНК подходит для архивирования, регулируемых и обучающих наборов данных для ИИ, а также для записей о соответствии требованиям и критически важных резервных копий, пишет Blocks & Files.

Обе компании разрабатывают технологии хранения данных на основе ДНК, которые кодируют цифровую информацию в синтетическую ДНК, полученную из бактерий, и редактируют её с помощью ферментов. Обе используют сопоставление цифровых данных с биобезопасными (защищёнными от несанкционированного доступа, кражи или утечки) блоками ДНК вместо попарного синтеза ДНК. Это позволяет повысить скорость чтения и снизить количество ошибок, а также открывает возможности для поиска и вычисления непосредственно в структурах данных ДНК.

Catalog первой на рынке создала промышленные машины для записи данных на ДНК — в 2018 году она представила первый прототип устройства Shannon. Также Catalog запатентовала метод поиска данных в СХД на основе ДНК. Biomemory разрабатывает картриджи для хранения данных на основе ДНК, которые совместимы с существующим «железом» и ПО. «Мы работаем над оборудованием, которое можно устанавливать в стойку и которое по форм-фактору подходит для ЦОД», — сообщил ресурсу Techtarget Оливье Ловре (Olivier Lauvray), вице-президент по индустриализации и партнёрским отношениям в Biomemory. Biomemory позиционирует своё решение как ещё один уровень хранения с S3-доступом.

В Biomemory сообщили, что технологии компаний «синергетически дополняют друг друга, сочетая ферментативную биозащищённую (защищённую от воздействия опасных биологических факторов) сборку блоков ДНК с масштабируемой высокоскоростной печатью, высокопроизводительным считыванием и низким уровнем ошибок». Сделка также расширяет присутствие в Северной Америке Biomemory, получившей офис в Бостоне и ключевых экспертов из Catalog для исследований и разработки, производства и поддержки.

Благодаря сделке Biomemory сможет ускорить внедрение решений корпоративного уровня для безопасного хранения и обработки данных ДНК, и, используя свой запатентованный метод массового производства биобезопасной ДНК и ферментных расходных материалов, обеспечить конкурентоспособные операционные затраты (OpEx). Модульная, дружественная к ИТ-инфраструктуре архитектура и протокол квалификации, аналогичный ISO, позволяют быстро адаптироваться к приобретенной технологии, ПО и оборудованию.

Biomemory DNA Card — запатентованный контейнер для надёжного хранения данных в течение 50, 100 или 150 лет с низким показателем неисправимых ошибок (UBER) и уникальным способом обеспечения пожизненной читаемости — в сочетании с решениями Catalog поможет быстро создать новые коммерческие решения для хранения данных или обеспечения кибербезопасности. Согласно пресс-релизу, многослойные решения для 3D-печати от Biomemory в сочетании с крупномасштабной высокопроизводительной печатью от Catalog ускорят уплотнение и миниатюризацию ДНК-хранилищ.

Biomemory стремится стать первым поставщиком ДНК-хранилищ данных, развёрнутых в ЦОД. Первые коммерческие решения с использованием приобретённых активов компания планирует запустить во II половине 2026 года. По словам Ловре, потребуется примерно год, чтобы воспользоваться всеми разработками Catalog, и ещё два-три года, чтобы запустить производство принтеров и ДНК-карт для закупки предприятиями. В 2027 году Biomemory планирует построить и эксплуатировать собственные ЦОД для предложения клиентам в качестве услуги.

Брент Эллис (Brent Ellis), ведущий аналитик Forrester Research, считает, что Biomemory предстоит преодолеть ещё немало препятствий, прежде чем она сможет выпустить коммерчески жизнеспособный продукт или услугу. Первая из проблем — наличие потенциального рынка для хранения данных ДНК. Эллис утверждает, что рынок слишком мал и большинству корпоративных организаций не нужна такая долговременная сохранность данных. «Более того, по прошествии определённого времени наличие данных становится обузой», — отметил он.

Хранение данных в ДНК также имеет практические проблемы, такие как гораздо более низкая скорость чтения/записи по сравнению с конкурирующими методами долговременного архивирования, необходимость в специализированном оборудовании и ещё не достигнутые прорывы в масштабировании. В отчёте SNIA от 2025 года выражались аналогичные сомнения относительно возможности коммерциализации СХД на основе ДНК до конца этого десятилетия. Microsoft прекратила участие в разработке ДНК-хранилищ, отметив, что это «просто не даёт ожидаемого прироста на порядки». «Сторонники хвалили экстремальную плотность, но неясно, насколько это вообще актуально», — передаёт TechRadar.

К тому же, есть конкурирующие предложения, например, доступное голографическое хранилище данных компании HoloMem, недавно завершивший первое пробное развёртывание своей системы хранения HoloDrive в существующей ленточной библиотеке. Компания намерена сделать голографическое хранение пригодным для массового производства к 2027 году. Хранение ДНК на порядки менее плотное, чем при использовании голографии, в то время как HoloMem и конкурирующие поставщики уже находятся в терабайтном диапазоне, отметил аналитик.

