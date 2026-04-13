Хранилище Backblaze Storage Pod стал экспонатом Музея компьютерной истории

Американская компания Backblaze, специализирующаяся на облачном хранении данных и резервном копировании, сообщила о том, что её оригинальная платформа Storage Pod 1.0 стала экспонатом Музея компьютерной истории (Computer History Museum) в Маунтин-Вью (Калифорния, США).

Backblaze начала работу в 2007 году. Целью проекта было предоставление неограниченного облачного хранилища для резервных копий за $5/мес. Для снижения стоимости услуг вместо дорогих корпоративных накопителей применялись самые обычные HDD. При этом Backblaze опубликовала спецификации своего оборудования, что позволило другим компаниям и энтузиастам создавать аналогичные серверы.

Backblaze отмечает, что частично благодаря её разработкам и открытому подходу к архитектуре СХД появились такие проекты, как Open Compute Project (2011 год) и Netflix Open Connect (2012 год). Вместе с тем фирма Protocase, которая занималась гибкой листового металла и изготовлением деталей для оригинального Storage Pod, на фоне роста спроса на такие услуги создала новую компанию 45Drives.

В офисе Backblaze ранее действовал собственный музей оборудования, в котором были представлены системы Storage Pod в различных модификациях, созданных в процессе эволюции платформы. Однако в середине января Backblaze полностью перешла на удалённую работу, поэтому было предложено разместить оригинальную модель Storage Pod в Музее компьютерной истории.

Даг Спайсер (Dag Spicer), старший куратор Музея компьютерной истории, говорит, что появление первого продукта Backblaze — системы Storage Pod 1.0 — стало переломным моментом для отрасли облачного хранения. Компания бросила вызов существовавшим тогда проприетарным техническим платформам, снизив стоимость благодаря использованию стандартных компонентов и собственного ПО.

«Backblaze поделилась своими разработками со всем миром, положив начало революции в области "открытого оборудования". Компания доказала, что высокоплотные корпоративные хранилища можно создавать при существенно меньших финансовых затратах, нежели чем при использовании традиционных подходов. Для нас большая честь сохранить оригинальный экземпляр Storage Pod», — подчёркивает Спайсер.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: