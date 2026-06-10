В 2025 году российский рынок инфраструктурных облачных сервисов вырос почти на треть

В 2025 году российский рынок инфраструктурных облачных сервисов вырос на 29 % — до 96 млрд руб. Платформенные сервисы в публичном облаке росли такими же темпами, достигнув 38 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование компании Apple Hills Digital и облачных провайдеров Cloud.ru, Selectel и VK Tech. В рамках исследования был проведён опрос 419 компаний из госсектора, а также IT-, телекоммуникационной, промышленной, транспортной, строительной и медиаотраслей. При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

В качестве драйвера роста облачных сервисов 33 % участников опроса указали рост объёмов данных, 32 % — модернизацию бизнеса. 30 % респондентов видят причину роста в увеличении стоимости оборудования, столько же — в росте требований к информационной безопасности. Немного меньше — 27 % — назвали драйвером роста ИИ, и лишь 20 % — импортозамещение.

На росте рынка также сказалось то, что всё больше компаний предпочитают параллельно использовать услуги нескольких вендоров. Около 30 % компаний прибегают к услугам двух провайдеров, 15 % компаний пользуются сервисами сразу трёх провайдеров и 1 % — четырёх, хотя почти половина респондентов (42 %) всё же пользуется сервисами только одного провайдера облачных услуг. Согласно исследованию, использование услуг сразу нескольких провайдеров связано со стремлением снизить зависимость от одного вендора, оптимизировать стоимость ресурсов и уменьшить риск изменения тарифов.

Как отметили эксперты, использование облаков разных провайдеров — это мировая практика. Компании хотят сочетать преимущества публичного облака с возможностью размещать часть систем и данных в собственном контуре, подтвердили в Yandex Cloud.

Рост рынка облачной инфраструктуры в РФ был обеспечен несколькими экономическими факторами, включая недоступность капитала, сложности с поставками и подорожание оборудования для собственной IT-инфраструктуры, утверждают в Apple Hills Digital. В компании прогнозируют дальнейший рост рынка, хотя его темпы снизятся примерно до 20 % в год, что связано со зрелостью рынка и уменьшающейся долей новых клиентов.

В Astra Cloud (входит в «Группу Астра») назвали ключевыми драйверами роста, помимо новых проектов, инфляцию и ИИ. В условиях высокой ключевой ставки провайдеры планомерно повышали тарифы, которые отражали рост стоимости оборудования, электроэнергии, аренды ЦОД и зарплат.

В «Базисе» объяснили рост облачного рынка развитием цифровизации бизнес-процессов. Появляется всё больше онлайн-сервисов, растёт объём данных, медиафайлов и документов, которые необходимо хранить, обрабатывать и защищать. Также развиваются такие сервисы, как «Госуслуги» и мобильные приложения банков, для работы которых нужны вычислительные мощности и гибкая инфраструктура, которую не всегда рационально разворачивать внутри компании, отметили в компании.

Все опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что в 2026 году рынок продолжит расти. По оценкам MWS Cloud, он вырастет на 23 % — до 274 млрд руб.

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