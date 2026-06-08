На Yandex Cloud произошёл сбой в расчёте начислений

В минувшую пятницу, 5 июня, на платформе Yandex Cloud произошёл сбой, из-за которого в расчёте начислений за ресурсы из Marketplace наблюдались ошибки, а у ряда пользователей были произведены несанкционированные списания за неиспользуемые ресурсы.

В Yandex Cloud подтвердили факт сбоя и предупредили пользователей о приостановке обработки биллинга. «Обнаружена ошибка в расчёте начислений для части ресурсов. Для предотвращения некорректных списаний обработка биллинга была временно остановлена. После устранения причины будут выполнены необходимые корректировки начислений», — сообщили в компании. Как указано в описании инцидента, сбой затронул следующие зоны: ru-central1-e, ru-central1-a, ru-central1-b и ru-central1-d.

Спустя несколько часов было объявлено об устранении сбоя и начале разблокировки ранее остановленных ресурсов. Компания сообщила, что «команда работает над разблокировкой ошибочно заблокированных биллинг-аккаунтов и корректным отображением детализации», а также что «формируются списки, по которым в ближайшее время будут выполнены возвраты».

К концу дня, в 23:56, компания сообщила, что работа систем биллинга восстановлена. До этого Yandex Cloud объявила, что был выполнен возврат всех ошибочно списанных средств.

В комментариях на сайте habr.com пользователи отметили, что ошибочные списания в Yandex Cloud были незначительными — в пределах 6–6,5 тыс. руб.

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