Yandex B2B Tech запустила Cloud Stackland — платформу контейнеризации с интегрированными PaaS‑сервисами Yandex Cloud

Yandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса», объединяющая технологии и инструменты компании для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360») вывела на рынок Cloud Stackland.

Yandex Cloud Stackland представляет собой инфраструктурное решение со встроенными управляемым сервисами Yandex Cloud, предназначенное для развёртывания в закрытом контуре организации и объединяющее все необходимые компоненты для централизованного управления микросервисными и ИИ‑приложениями. Платформа поставляется со встроенными управляемыми базами данных, контейнерным оркестратором и объектным хранилищем. Для работы с ИИ-нагрузками предусмотрены инструменты управления доступом к графическим ускорителям для задач инференса. Также в продукт интегрированы средства безопасности и ограничения доступа разработчиков к тем или иным проектам.

Cloud Stackland позволяет не только разворачивать и настраивать среду для разработки продуктов, но и быстро внедрять сервисы Yandex Cloud. Уже сейчас на платформе доступны инструмент для речевой аналитики Yandex SpeechSense и BI-система Yandex DataLens. В ближайшее время добавятся ещё несколько решений, в том числе флагманский продукт «Яндекса» для разработки ИИ-приложений и агентов — Yandex AI Studio.

Платформа зарегистрирована в реестре отечественного ПО и находится в процессе сертификации по четвёртому уровню ФСТЭК России.

