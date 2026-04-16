Yandex B2B Tech и SolidLab разработали решение для киберзащиты ИИ

Совместное предприятие Yandex B2B Tech и SolidLab представило SolidWall AI Security Gateway — решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта и используемых ими программных интерфейсов (API).

SolidWall AI Security Gateway выступает барьером между внешней сетью и ИИ‑приложением. Продукт отслеживает, какие данные передаются в ИИ-системы, и защищает от основных видов атак на ИИ-приложения из перечней OWASP LLM Тор-10 Risks и OWASP Тор-10 for Agentic Applications, в том числе от атак инъекций запросов к большим языковым моделям (prompt injection), нарушения ограничений LLM (jailbreak), утечек чувствительной информации. В дополнение к этому решение обеспечивает контроль действий пользователей на основе анализа и хранения легитимных транзакций, а также использования механизмов контроля бизнес-логики.

В числе прочих отличительных особенностей SolidWall AI Security Gateway разработчиком отмечаются возможность интеграции с SIEM-системами и аналитическими платформами с помощью механизмов Syslog, SQL, REST API, средства загрузки спецификаций OpenAPI в качестве действий модели бизнес-логики, модуль интеграции со сканером защищённости приложений SolidPoint и возможность мониторинга работоспособности программных и аппаратных компонентов с использованием систем мониторинга Zabbix и Prometheus.

SolidWall AI Security Gateway можно развернуть в инфраструктуре заказчика или использовать по облачной модели.

По данным Gartner, в 2025 году 29 % организаций столкнулись с атаками на инфраструктуру корпоративных ИИ-приложений, а 32 % — на сами приложения. На этом фоне компании начинают выделять защиту ИИ-сервисов в отдельное направление информационной безопасности.

