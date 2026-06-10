«Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга

Провайдер «Рег.облако» и разработчик панели управления ispmanager сообщили о расширении программы Free Tier и запуске бесплатного решения для бесшовного перехода с классического хостинга на облачную инфраструктуру «Рег.облака».

Вместо ручной настройки через специальную консоль владельцам веб-ресурсов предоставляется готовая облачная среда с панелью ispmanager, через которую можно управлять сайтом, базами данных, почтой и файлами. Техническая начинка предложения включает облачный сервер с 1 виртуальным ядром, 1 Гбайт оперативной памяти и 10 Гбайт на NVMe-диске, публичный IPv4-адрес, резервное копирование и стартовую лицензию ispmanager, созданную специально для клиентов «Рег.облака» в рамках сотрудничества двух компаний. По запросу возможно расширение мощности сервера в два раза выше базовой конфигурации.

Программа Free Tier (бесплатный уровень ресурсов) распространяется на всех новых пользователей «Рег.облака», зарегистрировавшихся после 13 апреля 2026 года.

Срок предоставления бесплатных облачных ресурсов ограничен 6 месяцами.

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