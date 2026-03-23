Plesk и cPanel уходят из России: «Рег.ру» перенесёт сайты пользователей на отечественный ispmanager

Компания «Рег.ру» сообщила о запуске услуги по бесплатному переносу сайтов российских пользователей с зарубежных панелей управления веб-серверами Plesk и cPanel на отечественный аналог ispmanager, зарегистрированный в реестре отечественного ПО.

Ранее американская компания WebPros International LLC, выступающая глобальным дистрибьютором лицензий на панели управления хостингом cPanel и Plesk, уведомила российских партнёров о полном прекращении обслуживания клиентов из России с 31 марта 2026 года. По оценке «Рег.ру», в настоящий момент примерно 50 тыс. сайтов в доменных зонах .RU и .РФ функционируют под управлением упомянутых иностранных платформ и теперь вынуждены срочно искать альтернативы.

Как следствие, администраторы интернет-площадок могут потерять не только доступ к панелям управления и API, но и рискуют столкнуться с остановкой работы ресурсов из-за сбоев в настроенных системах автоматизации, говорит компания. В «Рег.ру» сообщили о полной технической готовности к миграции не только своих клиентов, пользующихся cPanel и Plesk, но предложили всем владельцам любых сайтов бесплатную помощь.

«Мы запустили программу бесплатного переноса как на наш хостинг, так и на облачные и VPS-серверы. Пользователи смогут мигрировать свои проекты на альтернативные платформы, к примеру, на ispmanager. Наша задача — помочь клиентам сохранить работоспособность их бизнеса и пройти переход с минимальными потерями без ущерба для доступности сайтов», — пояснили в «Рег.ру».

