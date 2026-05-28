ByteDance разрабатывает собственные CPU для поддержки своей ИИ-инфраструктуры

Китайский техногигант ByteDance работает над собственными CPU, чтобы поддержать растущие потребности в ИИ-инфраструктуре на фоне того, что цены на чипы растут, а дефицит поставок мешает расширению бизнеса, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом. Компания работает с двумя архитектурами, Arm и «открытой» RISC-V, и пока взвешивает, какой именно дизайн лучше всего закроет потребностям собственных ЦОД в долгосрочной перспективе.

Инициатива косвенно свидетельствует о быстром смене приоритетов индустрии с обучения ИИ на инференс — современным ИИ-агентам всё больше нужны CPU, работающие в тандеме с ИИ-ускорителями. Google, Amazon, Microsoft и Alibaba разрабатывают собственные облачные CPU для снижения затрат и оптимизации производительности своих систем для конкретных задач. Также это в некоторой степени помогло ключевым производителям CPU — Intel и AMD выступить «лидерами сопротивления» доминированию NVIDIA в сфере ИИ.

ByteDance намерена внедрять процессоры собственной разработки в собственных серверах и ЦОД для поддержки своих внутренних операций. По имеющимся данным, она готовит масштабную премьеру агентных продуктов, включая платформу Coze. AWS уже давно портировала значительную часть внутренних нагрузок на чипы Graviton, которые всё чаще пользуются спросом и у сторонних заказчиков, включая Meta✴ и Uber. Google тоже активно переносит нагрузки на чипы Axion.

Пекинский бизнес обратился к нескольким партнёром, чтобы те помогли компании в реализации проекта и те должны не только помочь с разработкой чипов, но и обеспечить «бронирование» производственных мощностей Проект пока находится на ранней стадии реализации и, кроме данных источников, информации пока нет. Инициатива ByteDance ставит компанию в один ряд с многочисленными технологическими компаниями, решившими, что выпускать собственные чипы будет выгоднее несмотря на сложность их разработки.

Стремление разрабатывать собственные полупроводники происходит на фоне того, что Intel ещё в феврале предупредила китайских клиентов о возможном росте сроков поставок CPU до шести месяцев. В апреле компания объявила, что спрос на её CPU со стороны ИИ-компаний был таким высоким в I квартале, что производитель распродал даже запасы предназначавшихся к списанию, ранее считавшихся неликвидными, чипов. На днях AMD предупредила об ухудшении положения на рынке CPU — спрос превышает прогнозы и проблемы со своевременными поставками сохранятся.

Сегодня ByteDance закупает CPU у Intel и AMD, которые уже значительно подняли цены, рост квартал к кварталу в последние месяцы составил 10–35 %, что лишь подтолкнуло ByteDance к разработке собственных альтернатив. NVIDIA также развивает активность на рынке CPU и надеется, что новые Arm-процессоры Vera, которые оказались конкурентоспособны EPYC и Xeon, обеспечат компании доступ к новому рынку объёмом в $200 млрд. Сама Arm тоже планирует заработать миллиарды долларов на CPU Arm AGI, фактически конкурируя с собственными заказчиками.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: