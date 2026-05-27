ByteDance закупит ИИ-чипы Qualcomm и увеличит капзатраты до $70 млрд

Компания Qualcomm достигла соглашения с китайской ByteDance, предусматрвиающего выпуск и поставки чипов для ЦОД последней. Это важное достижение для Qualcomm, пытающейся расширить бизнес за пределы производства чипсетов для смартфонов и планшетов, сообщает Bloomberg.

ByteDance намерена приобрести миллионы ИИ ASIC Qualcomm. По данным источников, это поможет владельцу социальной сети TikTok создавать и эксплуатировать агентный ИИ. После появления новостей акции Qualcomm подорожали на 8,3 % обновив дневной исторический максимум. Ранее компания заявила, что уже начала формировать очередь клиентов, желающих приобрести такие чипы.

Qualcomm давно стремилась увеличить присутствие в индустрии ИИ-чипов, но главной проблемой был поиск клиентов на её продукцию соответствующего назначения. NVIDIA продолжает доминировать на рынке ИИ-полупроводников, хотя конкуренцию ей пытаются составить AMD, Broadcom и Google. Договор ByteDance поможет Qualcomm получить крупного покупателя и, следовательно, пропуск в один из наиболее быстро растущих сегментов полупроводниковой индустрии.

Сегодня американская компания предлагает чипы при посредничестве TSMC, если те соответствуют американским экспортным ограничениям — нарушать санкционный режим даже ради контракта с ByteDance в Qualcomm не будут. По словам одного из источников, новая сделка поможет ByteDance превратить уже разработанный самостоятельно дизайн чипа в готовый к производству продукт. Ещё в 2024 году сообщалось, что ByteDance проектировала собственные ускорители, хотя об отказе от продукции NVIDIA речь не шла.

Тем временем ByteDance наращивает расходы. Компания увеличила увеличит капитальные затраты до порядка $70 млрд, большая часть средств пойдёт на ИИ-инфраструкту, включая ЦОД и оборудование. ПО Doubao, предлагаемое компанией, аналогично ChatGPT, Claude и Gemini. Боьшую часть прошлого года, по данным Bloomberg Intelligence, это был самый загружаемый чат-бот в Китае. Вместе с тем ByteDance стремительно осваивает и китайский рынок облачных ИИ-сервисов.

