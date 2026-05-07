Arm рассчитывает заработать миллиарды долларов на серверных процессорах Arm AGI

Компания Arm отчиталась о рекордной квартальной выручке и в докладе особо подчеркнула своё стремление усилить позиции на рынке ИИ-инфраструктур, CPU для дата-центров и ИИ-задачи в целом. По итогам IV квартала 2026 финансового года выручка компании составила $1,49 млрд, рост составил 20 % г/г, сообщает Converge! Digest. Важная роль в стратегии развития компании отводится новым CPU Arm AGI.

Отмечается, что роялти принесли компании $671 млн (+11 % г/г), а выручка от лицензирования увеличилась на 29 % до $819 млн. По данным Arm, рост связан с расширенным внедрением архитектуры Armv9, платформы Compute Subsystems (CSS) и возрастающей востребованностью Arm-процессоров в облачных ИИ ЦОД. Особое внимание уделено частичному отходу от обычного лицензирования интеллектуальной собственности в пользу выпуска собственных полупроводников для гиперскейлеров. Не так давно компания совместно с Meta✴ разработала и представила процессор Arm AGI CPU. По оценкам компании, в ближайшие два года спрос на такие чипы превысит $2 млрд.

Arm позиционирует AGI CPU как специализированный процессор для координации работы крупных ИИ-кластеров. В компании уверены, что развитие агентных ИИ-систем существенно увеличит нагрузку на процессоры, поскольку ИИ-ускорители отвечают преимущественно за генерацию токенов. В то же время, CPU займутся планированием, управлением памятью, сетевым взаимодействием и координацией вычислений.

Компания располагает долгосрочным прогнозом развития ИИ-инфраструктуры. По её расчётам, совокупный рынок облачной ИИ-инфраструктуры вырастет с $245 млрд в 2026 финансовом году до более $1 трлн — к 2031. Это произойдёт благодаря развитию систем инференса и агентного ИИ. В компании рассчитывают, что бизнес AGI CPU к 2031 году позволит генерировать порядка $15 млрд/год при одновременном росте сегментов бизнеса, связанных с традиционным лицензированием и получением роялти.

Руководство Arm уверено, что процессоры компании со временем превратятся в специальный «слой оркестрации» для ИИ-кластеров гиперскейлеров, в т.ч. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Meta✴, Oracle Cloud Infrastructure и даже NVIDIA. Arm подчёркивает, что выручка третий год подряд растёт более чем на 20 % благодаря высокому спросы на вычислительную платформу компании, а поскольку ИИ становится всё более «агентным», спрос на Arm AGI превысил ожидания, и это укрепляет позиции компании в качестве вычислительной платформы для эпохи ИИ.

По словам отраслевых экспертов, в отчёте Arm отражается более масштабный сдвиг ИИ-инфрастурктуры в направлении «гетерогенных» вычислительных архитектур, в которых CPU вновь приобрели важнейшее значение, поскольку обеспечивают координацию крупных ИИ-кластеров. Хотя при обучении и инференсе доминирующую роль играют ИИ-ускорители на базе GPU и ASIC, гиперскейлеры всё чаще делают ставку на использование CPU для координации ключевых задач, от оркестрации нагрузок до управления энергопотреблением.

В то же время Arm фактически начинает конкурировать с продуктами собственных клиентов. При этом компания продолжает получать финансовые поступления как от NVIDIA Grace, так и от гиперскейлеров, которые используют Arm-архитектуры в своих собственных CPU. Так, у У Microsoft имеются Arm-процессоры Cobalt 200, у AWS — Graviton 5, у Alibaba Cloud — Yitian 710, а у Google — Axion. Oracle долгое время полагалась чипы Ampere Computing, которая теперь принадлежит SoftBank.

