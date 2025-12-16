192-ядерные Arm-процессоры AmpereOne M появились в облаке Oracle

Компании Ampere и Oracle объявили о том, что в облачной инфраструктуре OCI (Oracle Cloud Infrastructure) стали доступны инстансы A4 Standard на основе процессоров AmpereOne M. Эти экземпляры, как утверждается, подходят для широкого спектра рабочих нагрузок — от традиционных корпоративных приложений до ресурсоёмких задач ИИ-инференса.

Чипы AmpereOne M содержат от 96 до 192 кастомизированных 64-бит ядер на базе Arm v8.6+. Используются 12 каналов DDR5-5600 с возможностью установки до 3 Тбайт памяти и 96 линий PCIe 5.0. Тактовая частота варьируется от 2,6 до 3,6 ГГц, показатель TDP — от 239 до 348 Вт.

Инстансы A4 Standard обеспечивают более высокую производительность на ядро и большую пропускную способность памяти, чем экземпляры предыдущих поколений OCI A1 и A2 с чипами Ampere. Клиентам доступны виртуальные машины VM.Standard.A4.Flex с 45 OCPU (каждый OCPU содержит два ядра AmpereOne M), 700 Гбайт памяти, блочным хранилищем и сетевым подключением с пропускной способностью 100 Гбит/с. Кроме того, предлагаются экземпляры BM.Standard.A4.48 класса Bare Metal с 48 OCPU, 768 Гбайт памяти, накопителем вместимостью 3,84 Тбайт в рамках блочного хранилища и сетевым подключением на 100 Гбит/с.

Заказчики, переходящие с виртуальных машин OCI A2, могут рассчитывать на повышение производительности каждого ядра до 35 % — в зависимости от рабочей нагрузки. Для ресурсоёмких вычислительных задач заявлено улучшение показателей SPECint до 24 % и SPECfp до 34 %: это особенно важно для таких приложений, как аналитика данных, пакетная обработка и научные вычисления. В случае рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам, обеспечивается улучшение производительности SPECjbb до 34 %.

Oracle подчёркивает, что для инстансов A4 Standard действуют выгодные цены: $0,0138 в расчёте на OCPU в час и $0,0027 за 1 Гбайт в час. В целом, на сегодняшний день более 110 сервисов OCI работают на оборудовании с процессорами Ampere.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: