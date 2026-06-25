Объём российского рынка облачных сервисов по итогам I полугодия 2026 г. составил около 450 млрд рублей

Объём рынка облачных сервисов в России по итогам I полугодия 2026 года достиг примерно 450 млрд руб. При этом годовая динамика роста замедлилась до 25–30 % (против 35–40 % в аналогичном периоде 2025 года), а доля IaaS в структуре рынка составила около 60 %. Таковы предварительные оценки аналитиков компании «Стек Групп» (Stack Group), предоставляющей услуги облачной и физической IT-инфраструктуры под брендом M1Cloud.

Согласно наблюдениям экспертов M1Cloud, отечественный облачный рынок продолжает консолидироваться, но не столько через поглощение крупных игроков, сколько через покупку компетенций и готовых мощностей, где объектом покупки выступают не клиентские базы, а развёрнутые кластеры с подключённой мощностью и штатом облачных инженеров, способных работать с гетерогенным парком.

Ключевыми проблемами отрасли в I полугодии 2026 года стали нехватка на рынке высокопроизводительных GPU и рост плотности вычислений для ИИ, который упёрся в лимиты электропитания стойко-мест. Искусственный интеллект перестал быть отдельной вертикалью в бизнесе и стал параметром инфраструктуры: в приоритет выходит безопасность ИИ-моделей. Заказчики запрашивают не просто «GPU-сервер», а «платформу для инференса» со встроенными инструментами ИИ-безопасности.

С реальностью кадрового голода и сложностями администрирования столкнулись мультиоблачные среды. Стоимость поддержки полноценного мультиоблака выросла на 40 % из-за дефицита компетентных DevOps-инженеров. Тренд на гибридность в 2026 году также трансформировался из стратегического выбора в тактику управления рисками дефицита. Заказчики строят гибрид, потому что публичное облако не может гарантировать SLA на определённые типы нагрузок из-за фрагментации парка, а приватное — слишком дорого масштабировать под пики. Таким образом, критичные ядра систем остаются на собственном или выделенном железе (bare metal), а эластичные фронтенды уходят в публичное облако. Это усложняет архитектуру, но страхует от простоев. В такой ситуации провайдер становится интегратором разнородных сред.

В исследовании M1Cloud отмечается, что российский облачный рынок остаётся одним из самых маржинальных в IT-секторе. Отрасль сохранит темпы роста в диапазоне 25–30 %, однако драйвером станет не количество заказчиков, а глубина проникновения сервисов. Наибольший рост покажут игроки со зрелым стеком, диверсифицированной базой поставок оборудования, собственной инженерной экспертизой и опытной командой эксплуатации. Роль провайдера окончательно трансформировалась в технологического партнёра и инфраструктурного интегратора, который способен обеспечить непрерывность бизнеса заказчика в условиях турбулентной внешней среды.

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