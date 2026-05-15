Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России приблизилась к 20 %

В России наблюдается увеличение доли контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования, включая системы хранения данных (СХД). Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами центра экспертизы по комплексному сервису компании «К2Тех».

Представленные данные базируются на тестировании 2,5 тыс. компонентов, проведенном в собственных демо-лабораториях «К2Тех» в 2024–2025 гг. Изучались комплектующие для СХД, модули оперативной памяти, накопители, батареи и другие элементы. Спрос на подобные изделия растёт, поскольку инфраструктура российских компаний до сих пор почти на 70 % состоит из зарубежного оборудования. В процессе эксплуатации этим системам требуется обслуживание и ремонт, однако с поставками необходимых компонентов могут возникать сложности.

Как отмечает руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех», после ухода иностранных компаний в 2022 году привычная структура поставок запчастей рухнула, а объём поддельной продукции резко вырос. По данным исследования, чаще всего контрафакт выявляется в запчастях для хранилищ Dell EMC — в 22 % случаев. На втором месте в этом антирейтинге находятся компоненты Lenovo (21 %), на третьем — Cisco (19 %). В пятерку по объёму подделок также вошли Hitachi Vantara (16 %) и Dell Technologies (13 %). В среднем доля контрафакта в комплектующих зарубежных инфраструктурных решений достигает 18,2 %.

Выделяются три основных типа подделок. Один из них — визуальная имитация: отличить такие изделия от оригинальных запчастей можно по нестандартному шрифту на наклейках, ошибках в наименованиях, нелогичной маркировке и по другим признакам. Следующий вид контрафакта — это продукты сторонних производителей: визуально копия неотличима от оригинала, но в её конструкции используются компоненты без оригинальных идентификаторов и микрокодов поставщика. В результате в процессе работы могут возникать сбои и конфликты, наблюдаться нестабильность и пр. Третий тип подделок включает не только имитацию внешнего вида, но и перепрошивку устройств: таким способом могут имитироваться накопители для СХД. Однако из-за специфических требований к прошивкам ведущих поставщиков подобные диски либо не работают с самого начала, либо выходят из строя спустя короткое время.

