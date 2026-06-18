Dell заняла первое место среди производителей серверов благодаря рекордному количеству заказов на ИИ-системы

По данным IDC, в I квартале 2026 года на мировом рынке серверов по-прежнему доминировали США с долей рынка 64,9 % при выручке в размере $79,6 млрд (рост 24,1 % в годовом исчислении). Выручка от продаж серверов в Китае достигла $19,2 млрд (+30,9 % г/г), что отражает активные инвестиции страны в ИИ.

Рост рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составил 45,2% — до $9,7 млрд, в то время как Западная Европа показала ещё более впечатляющий результат — прирост на 80,6 % до $7,6 млрд. В Японии отмечено сокращение рынка на 16,1 %, что, в том числе, объясняется сильным базовым показателем I квартала 2025 года. В свою очередь Канада (+190,9 %), регион Ближнего Востока и Африки (MENA, +121,4 %) и Латинская Америка (+64,1 %) продемонстрировали уверенный рост, что отражает всё более значительное глобальное распределение спроса на ИИ-серверы, пишет IDC.

Что касается итогов рынка серверов за минувший квартал в разрезе брендов, то аналитики IDC отметили впечатляющие результаты Dell, занявшей среди них первое место с долей в общей выручке в 16,5 % и ростом на 244,1 % в годовом исчислении. Этом способствовал рекордное количество заказов на ИИ-серверы. У SuperMicro по-прежнему II место с долей выручки в 7,6 % (рост год к году на 128,9 %). Lenovo переместилась на III место с долей в 4,6 % (рост — на 36,5 %). На IV месте IEIT Systems (Inspur) с долей в 3,3 %. Замыкает пятерку лидеров HPE с долей в 3,0 % (рост — на 17,2 %). Сегмент ODM Direct сохранил свою доминирующую позицию с объёмом выручки в $61,5 млрд, но его доля сократилась с 64,1 % до 50,2 %.

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