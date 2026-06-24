Dell представила сервер PowerEdge XE8812 на базе NVIDIA Vera Rubin NVL4

Компания Dell Technologies анонсировала сервер PowerEdge XE8812 для ресурсоёмких нагрузок ИИ и HPC. Устройство, относящееся к семейству Dell AI Factory with NVIDIA, ориентировано на использование в составе стоечной платформы Dell PowerRack 9100, основанной на стандартах OCP.

Модель PowerEdge XE8812 выполнена на архитектуре NVIDIA Vera Rubin NVL4, которая включает четыре ускорителя Rubin. Таким образом, в составе стойки могут быть задействованы в общей сложности до 144 GPU, что обеспечивает высочайшую плотность вычислений.

Сама стойка Dell PowerRack 9100 соответствует стандарту ORv3. Она поддерживает работу с оборудованием суммарной мощностью более 300 кВт. Реализовано прямое жидкостное охлаждение, которое охватывает как CPU, так и GPU. Интегрированный контроллер удалённого доступа Dell (iDRAC) позволяет настраивать, обновлять и контролировать серверы PowerEdge дистанционно из любой точки с подключением к сети.

В целом, как отмечает Dell, переход на платформу Vera Rubin обеспечивает 50-% прирост объёма памяти в расчёте на сокет и GPU по сравнению с решениями NVIDIA предыдущего поколения. В сочетании с библиотеками NVIDIA CUDA-X это даёт предприятиям возможность запускать крупные ИИ-модели и симуляции полностью в оперативной памяти. Сервер предназначен для решения сложных задач, таких как, например, молекулярное моделирование. Поставки PowerEdge XE8812 планируется организовать в начале следующего года.

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