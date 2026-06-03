Dell представила серверы PowerEdge на базе NVIDIA Vera для агентного ИИ

 
dell hardware nvidia vera ии сервер

Компания Dell Technologies сообщила об обновлении семейства решений AI Factory with NVIDIA, ориентированных на внедрение ИИ. Дебютировали серверы PowerEdge R9822 и PowerEdge M9822 на аппаратной платформе NVIDIA Vera, предназначенные в том числе для развёртывания ИИ-агентов.

Процессоры Vera содержат 88 ядер Olympus (176 потоков инструкций), совместимых с набором инструкций Arm v9.2. Возможно использование до 1,5 Тбайт оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью до 1,2 Тбайт/с.

Сервер PowerEdge R9822 выполнен в форм-факторе 3U и оснащён воздушным охлаждением. Система подходит для различных сценариев использования — от агентных приложений и аналитики данных до задач общего назначения, обрабатываемых посредством CPU. Машина может интегрироваться в инфраструктуры существующих дата-центров. В свою очередь, модель PowerEdge M9822 наделена системой прямого жидкостного охлаждения. Этот сервер обеспечивает высокую плотность мощности в средах, оптимизированных для ИИ-агентов и НРС.

Источник изображения: Dell

Источник изображения: Dell

Прочие характеристики новинок пока не раскрываются. Но отмечается, что платформа Dell AI Factory with NVIDIA поддерживает такие сетевые технологии, как Spectrum-X Ethernet и Quantum-X800 InfiniBand. Могут использоваться программные решения NVIDIA AI Enterprise, мультимодальные языковые модели NVIDIA Nemotron, среда OpenShell и пр. В продажу по всему миру серверы PowerEdge R9822 и PowerEdge M9822 поступят в сентябре текущего года.

Нужно отметить, что решения на платформе NVIDIA Vera готовят и другие ведущие поставщики серверного оборудования. В частности, такие системы недавно анонсировала компания HPE.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1142857
« Назад к ленте

Комментарии