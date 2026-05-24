Dell анонсировала серверы PowerEdge на платформе AMD EPYC Venice

Dell анонсировала серверы PowerEdge 18-го поколения, рассчитанные на различные рабочие нагрузки, включая ресурсоёмкие задачи ИИ. Утверждается, что прирост производительности по сравнению с предшественниками достигает 70 %.

В частности, дебютировала модель PowerEdge M9825 с процессорами AMD EPYC Venice. Это устройство с жидкостным охлаждением ориентировано на платформы высокой плотности. Сервер может монтироваться в 21″ ORv3-стойки серии IR7000 мощностью до 480 кВт. Система PowerEdge M9825, предназначенная для ИИ-развёртываний, появится в продаже во II половине текущего года.

Кроме того, представлены ИИ-серверы PowerEdge XE5845 и PowerEdge XE7845 с возможностью установки ускорителей на базе GPU. Эти машины оснащены воздушным охлаждением. Начало продаж намечено на I квартал 2027-го.

В число новинок также вошли двухсокетный сервер PowerEdge R9825 формата 3U и односокетный вариант R9815 типоразмера 2U на базе AMD EPYC Venice. Данные модели отличаются высокой плотностью ядер — до 256 на сокет, а также увеличенной пропускной способностью подсистемы ввода-вывода. Устройства могут применяться для ресурсоёмких задач без необходимости внедрения СЖО или модернизации ЦОД. На рынке системы появятся во II полугодии 2026-го.

Анонсированы и компактные серверы Dell PowerEdge R8815 и R6815 в форм-факторе 1U с чипами AMD EPYC Venice. На платформе AMD также построены универсальные системы Dell PowerEdge R7815 с гибкими возможностями в плане конфигурации PCIe 6.0 и подсистемы хранения данных. Будут выпущены односокетная версия PowerEdge R7815xd и двухсокетная модель R7825, подходящая для задач виртуализации и аналитики. Эти решения выйдут в следующем году.

Наконец, дебютировал сервер Dell PowerEdge R9810 типоразмера 2U. Основой данной односокетной машины послужат процессоры Intel следующего поколения с кодовым именем Diamond Rapids. Старт продаж намечен на 2027 год.

