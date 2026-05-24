Dell представила рабочую станцию Pro Precision 7 R1 формата 1U с ускорителем NVIDIA RTX Pro Blackwell

Компания Dell Technologies анонсировала рабочую станцию Pro Precision 7 R1, рассчитанную на монтаж в стойку. Новинка, построенная на аппаратной платформе Intel, предназначена для ИИ-инференса, задач визуализации, 3D-рендеринга, индустриальных приложений и пр.

Устройство комплектуется «настольным» процессором Core Ultra Series 2. Объём оперативной памяти DDR5 ECC может достигать 128 Гбайт. Во фронтальной части расположены два отсека для накопителей: могут устанавливаться SSD с интерфейсом PCIe и HDD суммарной вместимостью до 64 Тбайт.

Рабочая станция несёт на борту ускоритель NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Установлены два блока питания мощностью 800 Вт с резервированием. Верхняя граница заявленного диапазона рабочих температур находится на отметке +35 °C. Устройство, как отмечается, может эксплуатироваться в условиях плотной компоновки стоек, в том числе на периферии сети. Прочие технические характеристики пока не раскрываются.

Ключевым преимуществом рабочей станции Pro Precision 7 R1 компания Dell называет именно стоечное исполнение. Благодаря этому могут применяться централизованные модели развёртывания, что повышает безопасность, а также улучшает управляемость и эффективность использования ресурсов. Вместо распределения компьютеров между отдельными членами команды, организации могут объединять вычислительные ресурсы в защищённых дата-центрах, предоставляя при этом пользователям удалённый доступ к необходимым мощностям. В продажу новинка поступит в июле нынешнего года.

