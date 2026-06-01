Двухтонный ИИ: Dell начала поставки первых стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72

Компания Dell Technologies поставила свою первую стойку NVIDIA Vera Rubin NVL72. Получателем системы стала компания CoreWeave — неоооблачный провайдер, который активно расширяет инфраструктуру для ресурсоёмких нагрузок ИИ.

Стойка содержит 72 ускорителя Rubin и 36 процессоров Vera на архитектуре Arm. Суммарный объём памяти HBM4 составляет 20,7 Тбайт, системной памяти LPDDR5X — 54 Тбайт. Реализовано жидкостное охлаждение горячей водой (+45 °C). Сама стойка в собранном виде весит около 1,8 т и потребляет до 230 кВт. Заявленная ИИ-производительность достигает 3,6 Эфлопс в режиме NVFP4 при инференсе, что примерно в пять раз превышает показатель Blackwell. На задачах обучения быстродействие NVFP4 составляет 2,5 Эфлопс.

Отмечается, что Dell успешно провела все необходимые диагностические тесты Vera Rubin NVL72, по результатам которых система готова к дальнейшему развёртыванию на площадке заказчика. CoreWeave намерена использовать новый кластер для расширения своей инфраструктуры НРС. Масштабный вывод платформы на рынок намечен на II половину текущего года.

Между тем сама NVIDIA объявила о начале массового производства решений поколения Vera Rubin. В числе партнёров, объявивших о поддержке этих систем, названы Dell Technologies, HPE, Lenovo и Supermicro, а также AIC, Aivres, ASRock Rack, ASUS, Cloudian, Compal, DDN, Everpure, Foxconn, GIGABYTE, Hitachi Vantara, Hyve Solutions, IBM, Inventec, MinIO, MiTAC Computing, MSI, NetApp, Nutanix, Pegatron, Quanta Cloud Technology (QCT), VAST Data, WEKA, Wistron и Wiwynn. Вместе с тем CoreWeave, а также Lambda и Oracle Cloud Infrastructure одними из первых начнут развёртывание стоек Vera Rubin в своих ИИ-инфраструктурах.

