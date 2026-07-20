Dell опередила по доле рынка внешних СХД всех ближайших конкурентов вместе взятых

Согласно отчёту IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, компания Dell Technologies возглавила в I квартале 2026 года рейтинг поставщиков внешних СХД для предприятий с долей рынка 31,2 % при росте на 40,8 % в годовом исчислении, что почти вдвое превышает темпы роста в целом по сегменту (22,7 %). Её продажи были выше, чем суммарный объём поставок остальных четырёх ведущих поставщиков внешних СХД: NetApp, Everpure (Pure Storage), Huawei и HPE.

Результаты Dell отражают её эффективность в стремлении соответствовать трём основным приоритетам клиентов, включая гибкость частного облака, инфраструктуру ИИ, построенную на данных, принадлежащих предприятиям, и киберустойчивость, встроенную в платформу, пишет StorageReview. Впрочем, компания продаёт не просто СХД, а комплексный набор решений.

Ресурс отметил, что при выборе корпоративных СХД клиенты теперь определяются не только исходя из объёма и производительности, и всё больше среди них хотят получить инфраструктуру, поддерживающую смешанные среды гипервизоров, конвейеры обработки данных для ИИ и более быстрое восстановление после кибератак без необходимости кардинальных архитектурных изменений. А благодаря простоте обновления PowerStore продолжает пользоваться популярностью на рынке. Она даёт возможность развивать инфраструктуру без принудительного перехода на новую систему, одновременно внедряя поддержку современных рабочих нагрузок.

Текущее портфолио Dell, в центре которого программно-определяемая платформа для хранения данных среднего и корпоративного уровня PowerStore, построено вокруг этой конвергенции. В сегменте частных облаков Dell ориентируется на предприятия, которые хотят как простоты эксплуатации, так и возможности выбора инфраструктуры. Благодаря платформам Dell Private Cloud и Dell Automation Platform клиенты могут развёртывать облачные стеки Broadcom, Microsoft, Nutanix и Red Hat на дезагрегированной инфраструктуре Dell, а не быть привязанными к единственной HCI-модели.

Компания делают ставку на новые СХД Dell PowerStore Elite, которые позиционируются как основа для хранения данных для организаций, которым необходимо консолидировать блочные и файловые данные, а также виртуальные машины и контейнеры на единой платформе. По мнению компании, успешные корпоративные инициативы в сфере ИИ в меньшей степени зависят от общедоступных источников данных и в большей — от способности обнаруживать внутренние данные, управлять ими и внедрять их в работу, для чего предлагается инструментарий AI Data Platform в составе Dell AI Factory.

По словам Dell, PowerScale и ObjectScale преобразовывают фрагментированные корпоративные данные в готовые к использованию в ИИ-хранилищах. Например, новая система ObjectScale X7700 обеспечивает почти наполовину большую ёмкость, чем предыдущее поколение СХД. Аналитические возможности платформы хранения Dell можно до шести раз ускорить посредством GPU. Защита данных осуществляется с помощью унифицированной платформы киберустойчивости PowerProtect One. Также сообщается о решении Cyber Detect, которое интегрирует обнаружение программ-вымогателей с помощью ИИ и глубокой аналитики с PowerStore и PowerMax.

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