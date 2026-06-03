Новые ВМ Azure Cobalt 200 оптимизированы для ИИ-нагрузок с агентами и в 1,5 раза быстрее ВМ Azure Cobalt 100

Microsoft объявила о доступности предварительной версии ВМ Azure Cobalt 200 на базе архитектуры Arm, разработанных с нуля для масштабируемых, облачно-ориентированных и основанных на Linux ИИ-нагрузок с использованием агентов и обеспечивающих до 50 % более высокую производительность по сравнению с Cobalt 100.

Компания сообщила, что Cobalt 200 был специально разработан для использования как в полупроводниковых компонентах, так и в серверах и сервисах, объединяя её новейшие разработки в области безопасности, сетей, хранения данных и разгрузки, что позволяет превосходить традиционные вычислительные решения на базе Arm.

Совместная оптимизация аппаратного и программного обеспечения позволяет расширять возможности масштабирования, повышать безопасность и снижать затраты при использовании методов ИИ, конвейеров передачи данных, а также веб-сервисов и API, обеспечивающих работу современных сервисов. Microsoft отметила, что агенты отличаются от традиционных рабочих нагрузок тем, что они рассуждают, принимают последовательные решения и непрерывно работают в больших масштабах, что требует принципиально иного профиля вычислений. Cobalt 200 создан именно для этой среды и обеспечивает 50-%-ный прирост производительности для таких нагрузок, делая агентов более быстрыми, функциональными и экономически эффективными в масштабах предприятия.

Его предшественник, Cobalt 100, доступен для использования в 32 регионах ЦОД Azure по всему миру. Такие компании, как Databricks и Snowflake, используют Cobalt 100 для оптимизации своей облачной инфраструктуры, а такие клиенты, как Amadeus, OneTrust, Siemens, Sprinklr и Temenos, добились значительного повышения производительности и эффективности, сообщила Microsoft.

ВМ Azure Cobalt 100 обеспечивают повышение производительности до 45 % при использовании на 35 % меньшего количества вычислительных ядер по сравнению с предыдущей вычислительной платформой. Microsoft Defender for Endpoint (MDE) продемонстрировал повышение производительности на 40 % в своём инструменте управления киберданными.

Ключевые преимущества ВМ Cobalt 200:

По сравнению с ВМ Cobalt 100 предыдущего поколения, ВМ Cobalt 200 обеспечивают до 50 % более высокую производительность ЦП, на 20 % более высокий показатель IOPS удалённого хранилища с NVMe, на 10 % более высокую пропускную способность удалённого хранилища с NVMe и на 15 % более высокую пропускную способность сети, при этом улучшения варьируются в зависимости от рабочей нагрузки.

ВМ Cobalt 200 масштабируются до 128 vCPU.

Интеграция Azure Boost позволяет повысить производительность удалённого хранилища (IOPS) и пропускную способность с NVMe, одновременно увеличивая пропускную способность сети, обеспечивая преимущества для распределённых приложений, ресурсоёмких сервисов и высокопроизводительных конвейеров обработки данных.

Чиплетная архитектура процессора с более крупной иерархией кеша — включая 3 Мбайт L2-кеша на ядро и 192 Мбайт системного L3-кеша — позволяет размещать больше активных данных ближе к рабочей нагрузке, помогая снизить задержку и повысить скорость отклика для баз данных, кешей в оперативной памяти, аналитических механизмов и других ресурсоёмких сервисов.

Компания отметила, что Cobalt 200 обеспечивает производительность на ядро и масштабируемость, необходимые для современных нагрузок агентного ИИ. Каждое ядро Cobalt 200 представляет собой полноценное физическое ядро, дополненное выделенным L2-кешем объёмом 3 Мбайт и повышенной пропускной способностью памяти на ядро. Эти конструктивные особенности обеспечивают более высокую изоляцию и стабильную производительность под нагрузкой, что позволяет агентным рабочим нагрузкам размещать больше песочниц агентов на одной виртуальной машине, одновременно удовлетворяя требованиям к задержке и пропускной способности.

Виртуальные машины Cobalt 200 обеспечивают значительное улучшение по сравнению с Cobalt 100 в наиболее важных для производственной среды рабочих нагрузках, в том числе рост производительности до 135 % для облачных баз данных, до 40 % — для веб-серверов, до 45 % — для задач шифрования связи и до 80 % — для нагрузок кеширования.

ВМ Cobalt 200 на базе Arm полностью совместимы с ВМ Cobalt 100, что делает миграцию бесшовной. Основные платформы и языки программирования для разработчиков, включая C++, .NET, Java, Python и Rust, уже предлагают версии, разработанные специально для Arm.

В числе сервисов Microsoft, использующих ВМ Cobalt 200, — Dataverse и базы данных Azure. Напомним, что ранее Google объявила, что портировала около 30 тыс. внутренних нагрузок на Arm-архитектуру с использованием собственных Arm-чипов Axion и планирует перенести ещё порядка 70 тыс. В свою очередь, Oracle ещё несколько лет назад завершила миграцию всех своих облачных сервисов на Arm, как и AWS, также получившая заказы на поставку процессоров Graviton от Snowflake, Anthropic и Meta✴.

В числе сервисов Microsoft, использующих ВМ Cobalt 200 — Dataverse и базы данных Azure. Напомним, что ранее Google объявила, что портировала около 30 тыс. внутренних нагрузок на Arm-архитектуру с использованием собственных Arm-чипов Axion и планирует перенести ещё порядка 70 тыс. В свою очередь, Oracle ещё несколько лет назад завершила миграцию всех своих облачных сервисов на Arm, как и AWS, также получившая заказы на поставку Graviton от Snowflake, Anthropic и Meta✴.

Microsoft отметила, что запуск ВМ Cobalt 200 позволил ей расширить портфель виртуальных Arm-машин для поддержки более широкого набора рабочих нагрузок. Если на базе Cobalt 100 предлагаются семейства ВМ общего назначения (Dp, Dpl) и оптимизированные для памяти (Ep), то Cobalt 200 позволил добавить ещё два семейства ВМ: Mpsv4 с увеличенным объёмом памяти и Lpsv5 с плотным локальным хранилищем, предоставляя больший выбор в отношении вычислительных ресурсов, памяти и хранилища.

ВМ на базе Arm-процессоров Cobalt 200 уже доступны в формате предварительных версий. Новые ВМ будут доступны в следующих регионах: West US3, East US2, Central US, Sweden Central, East US, West US2, Spain Central и Indonesia Central. Об их доступности в других регионах будет объявлено позже.

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