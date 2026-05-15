Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft

Британский антимонопольный регулятор — Управление по конкуренции и рынкам (CMA) занялся изучением экосистемы Microsoft на предмет присвоения компании «стратегического рыночного статуса» (Strategic Market Status, SMS). Очередное расследование инициировано после введения в Великобритании режима контроля конкуренции на цифровых рынках. В случае, если компанию признают подпадающей под режим SMS, регулятор сможет применять в отношении неё специальные меры для поддержки конкуренции на рынке, сообщает The Register.

О грядущем расследовании CMA заявило в конце марта. Регулятора беспокоила практика лицензирования Microsoft программного обеспечения, мешающая конкуренции на рынке облачных сервисов. Сегодня CMA объявило, что «слышало» о том, что британские клиенты не всегда способны эффективно использовать ПО Microsoft с продуктами других вендоров. Это ограничивает возможности доступа к лучшим продуктам по самым конкурентоспособным ценам.

В 2025 году AWS и Google призывали (и не в первый раз) регулятора вмешаться в политику Microsoft и ограничить «экстраординарные и беспрецедентные» цены, взимаемые с клиентов за использование продуктов компании на сторонних облачных платформах. Ещё два года назад Google прямо назвала практику запретительного лицензирования по таким ценам «налогом» или «штрафом», который платят клиенты за то, что ПО Microsoft не используется в инфраструктуре Azure. Например, запуск Windows Server в облаке Google обходится до четырёх раз дороже, чем в Azure. С похожими жалобами выступала и AWS.

CMA оценит, использует ли Microsoft монопольное положение, чтобы ограничить клиентам финансовые возможности выбора, и насколько успешно конкуренты на рынке ИИ могут интегрировать свои сервисы с ПО компании (дело касается агрессивного внедрения Copilot). По словам представителя Open Cloud Coalition, созданной под патронажем Google и раскритикованной Microsoft, новое расследование должно быть «быстрым и окончательным». Утверждается, что оно должно навсегда устранить несправедливые практики лицензирования Microsoft, обеспечив на британском облачном рынке равные условия конкуренции и уверенность в том, что можно будет внедрять инновации и инвестировать в долгосрочной перспективе.

Впрочем, результатов не стоит ждать в ближайшее время. Например, CMA потребовался 21 месяц, чтобы опубликовать результаты расследования на облачном рынке услуг Великобритании — утверждалось, что Microsoft и AWS пользуются доминирующим положением, фактически нанося ущерб британским клиентам облачных сервисов. В частности, в нём утверждалось, что Microsoft, возможно, взяла с корпоративных клиентов в Великобритании на £500 млн больше за размещение в облаках AWS и Google, чем если бы они платили за размещение в Azure.

В основе того расследования был вопрос, не мешают ли меры лицензирования ПО Microsoft конкуренции на рынке облачных сервисов. Он стал основой и для нынешнего. Последнее расследование должны завершить за девять месяцев, а решение о присвоении компании статуса SMS должны принять к февралю 2027 года. Сама Microsoft заявляет, что полна решимости «оперативно и конструктивно» сотрудничать с CMA. Всестороннее расследование будет касаться ПО для повышения производительности, ОС, СУБД и ИБ-инструментов.

В CMA утверждают, что намерены понять, как развиваются соответствующие рынки, какова на них роль Microsoft и какие целенаправленные действия могут потребоваться для того, чтобы у британских клиентов был выбор, доступ к инновациям и конкурентоспособные цены. Стоит отметить, что за лицензионной политикой Microsoft уже следят власти США, Европы, Бразилии, Южной Африки и Японии.

