Британские антимонопольщики дали ход коллективному «облачному» иску к Microsoft на £2 млрд

В Великобритании продолжается судебное разбирательство по иску от имени 59 тыс. компаний и организаций, использующих ОС Windows Server в публичных облаках, не связанных с Microsoft. Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции решил признать иск на сумму £2 млрд обоснованным, сообщает Computer Weekly.

Иск связан с практикой Microsoft, обвиняемой в завышении цен для британских предприятий и организаций, использующих Windows Server на альтернативных облачных серверах в обход облака Azure или связанных с Microsoft площадок. CAT отклонил доводы Microsoft, пытавшейся добиться отклонения дела на раннем этапе, поэтому спор, вероятно, перейдёт к полноценному судебному разбирательству. В марте 2025 года Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) объявила о старте расследования в отношении Microsoft, касающегося лицензирования ПО на рынке облачных вычислений.

В конце 2025 года представитель истцов заявил, что Microsoft доминирует в некоторых сферах IT-инфраструктуры и злоупотребляет этим для навязывания пользователям бизнес-процессов, которые в ином случае сочли бы неприемлемыми. Компания просто делает это, поскольку может делать, ограничивая выбор людей. Утверждается, что действия Microsoft годами оказывали негативный финансовый эффект как на государственные, так и на частные организации и теперь представители истца ожидают возможности вернуть деньги.

Коллективный иск касается двух аспектов лицензирования компанией. Во-первых, её обвиняют в злоупотреблении ценообразованием в рамках лицензионного соглашения Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA). Утверждается, что оптовые цены, которые запрашивает Microsoft, выше, чем цены на такие же лицензии для пользователей облака Azure. Кроме того, если клиент использует Windows Server на собственных мощностях и решает перенести лицензию в облако с помощью программы Azure Hybrid Benefit, дополнительная плата не взимается, но если речь идёт о выборе альтернативного облачного провайдера, платить придётся, что предоставляет Azure неконкурентные преимущества.

По словам представителей юридической компании Scott+Scott, ведущей дело против Microsoft, подтверждение судом дальнейшего расследования является «ключевым шагом на пути к получению компенсаций для тысяч предприятий и организаций», в качестве потребителей нуждающихся и заслуживающих доступа к правосудию. В своём решении суд отклонил доводы Microsoft и разрешил передать дело на рассмотрение по существу. Также суд подчеркнул, что иск с очевидным запасом преодолевает порог «наличия реальных перспектив на успех».

К концу 2025 года с Microsoft в Великобритании стали требовать уже почти $3 млрд за завышение расценок для клиентов облачных конкурентов. Попутно давление оказывают прямые конкуренты компании в лице AWS и Google Cloud. Аналогичную тактику они избрали и в Евросоюзе. Кроме того, Microsoft Azure грозит получение статуса стратегического рыночного игрока, что позволит CMA применять к компании адресные меры.

