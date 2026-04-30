Британский Минтруд оказался в центре скандала из-за «утекшего» документа для тендера на £370 млн

Министерство труда и пенсий Великобритании (DWP) оказалось в центре скандала. В судебном разбирательстве, связанным с контрактом на сумму £370 млн, всплыл документ, отправленный по ошибке одной из сторон и, вероятно, проливающий свет на «внутреннюю кухню» министерства, сообщает The Register. Иск подала компания Sopra Steria, через свою дочернюю структуру SSCL претендовавшая на управление бэк-офисом министерства. Также SSCL обслуживает HR- и финансовую системы на основе продукта Oracle Fusion.

В ходе судебного разбирательства речь зашла о документе со сравнением двух потенциальных исполнителей (Comparison Document). В министерстве утверждают, что в августе 2025 года ссылку на соответствующую информацию ошибочно отправила сотруднику SSCL и одному подрядчику компании. Утверждается, что документ носил конфиденциальный характер и не предназначался Sopra Steria.

Также DWP сослалось на «неэтичность» поведения Sopra. С последней в своё время было подписано соглашение Ethical Wall Agreement, в рамках которого SSCL должна принимать необходимые меры, чтобы исключить конфликты интересов во время государственных закупок. Министерство утверждает, что сотрудники SSCL незаконно передали доступ к файлу Sopra Steria, нарушив условия соглашения. В Sopra Steria не признают нарушения условий договора.

Тендер связан с т.н. проектом Synergy, в рамках которого Oracle и IBM было поручено создать цифровую платформу на базе Oracle Fusion за £711 млн ($950), а компания Capita в 2026 году выиграла отдельный долгосрочный контракт на управление бизнес-процессами (BPS). Теперь она должна взять обслуживание ERP-системы на себя, причём обслуживать придётся не только DWP, но и ещё три центральных ведомства Великобритании за £370 млн в течение десяти лет при первоначальном потолке почти £959 млн. Capita утверждает, что выиграла тендер надлежащим образом.

Sopra Steria оспаривает результаты тендера, утверждая, что предложенная Capita цена аномально низкая, а процедура торгов нарушала британские правила государственных закупок. Это отрицают не только Capita, но и DWP. В частности, в министерстве оспаривают принятие в расчёт ошибочно отправленного документа. Утверждается, что он был сформирован уже после оценки заявок и предназначался не для тендера, а для внутреннего планирования. Более того, автор документа даже не знал итогов конкурса.

Sopra Steria утверждает, что в невольно «слитом» документе, напротив, содержались краткие сведения о её заявке и подробные данные о предложении Capita, а информацию получили минимум 11 сотрудников министерства, в том числе участники оценки тендера. Также компания заявила, что уже после выбора Capita в качестве исполнителя чиновники совместно с Oracle и IBM пересмотрели условия проекта, перенося, в частности, сроки запуска. При этом изменения согласовывались с победителем тендера, что нарушает правила госзакупок.

Теперь Sopra Steria требует отмены результатов тендера и/или его повторного проведения. Кроме того, она настаивает на компенсации якобы понесённого компанией ущерба. В последнее время связанные с Oracle проекты в Великобритании довольно часто преследуют неудачи. В январе сообщалось, что Бирмингем вновь отложил перезапуск её ERP-системы, едва не ставшей причиной банкротства целого города.

