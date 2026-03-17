Скандал с почтовым ПО Horizon не утихает: тысячи невинно осуждённых британцев до сих пор без выплат

Более года прошло с тех пор, как сообщалось, что пострадавшие от ПО Horizon Почты Великобритании всё ещё ждут компенсаций. Тем не менее ситуация меняется очень медленно — британские парламентарии заявляют, что система выплат по-прежнему работает крайне медленно и остаётся излишне бюрократизированной, а тысячи бывших сотрудников почты всё ещё не могут получить деньги, сообщает The Register.

В новом докладе Комитета по бизнесу и торговле (UK Parliament Business and Trade Committee) британского парламента отмечается, что проблемы с выплатой компенсаций людям, в своё время несправедливо обвинённым из-за ПО Horizon в кражах и мошенничестве, сохраняются. Хотя уже выплачено более £1,4 млрд, депутаты подчёркивают, что многие жертвы всё ещё не могут получить деньги. Это происходит из-за медленного рассмотрения заявлений, юридических споров и длительного ожидания окончательных решений. Это особенно оскорбительно после многолетней борьбы за восстановление репутации.

ПО Horizon, разработанное Fujitsu и внедрённое на Почте Великобритании, работало некорректно, в результате чего пострадали сотни почтовых сотрудников, которых обвинили в недостачах и махинациях. В результате многие понесли уголовную ответственность, их жизнь была буквально сломана — и лишь спустя годы обвинительные приговоры удалось отменить. Более того, имеются данные, что британская техподдержка Fujitsu Horizon была набрана из «легализованных хакеров».

С тех пор британские власти разработали несколько механизмов выплаты компенсаций, общая сумма которых, вероятно, составит порядка £2 млрд. Тем не менее парламентарии заявляют, что система компенсаций до сих пор весьма несовершенна и вызывает у заявителей стресс — тысячи жертв столкнулись с «повторной травматизацией».

Отмечается, что совершенно недопустимо поручать управление выплатами компенсаций самой Почте Великобритании, поскольку организация не должна отвечать за контроль возмещения ущерба, причинённого её собственными действиями в прошлом. Рекомендовано передать соответствующую работу Министерству бизнеса и торговли Великобритании (DBT) или независимому органу.

Также парламентарии обратили внимание на постоянные задержки в обработке заявлений и трудности с получением пострадавшими документов, необходимых для подтверждения их статуса. В некоторых случаях на это уходят месяцы, что замедляет рассмотрение заявлений, и без того тянущееся годами.

Более того, Fujitsu, разработавшая и обслуживавшая систему Horizon, вообще не участвует в выплате компенсаций. Ранее она признавала «моральные обязательства» по участию в выплатах, но расходы всё ещё несёт только британское правительство. Сообщалось, что компания влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам ошибок в её ПО, однако пока она лишь продолжает зарабатывать на государственных контрактах.

Комитет предупредил, что Horizon, вполне возможно, не единственная программная система, работающая с критическими ошибками, ведущими к неправомерному судебному преследованию. Согласно представленным членам парламента доказательствам, дела, связанные с более ранней бухгалтерской системой Capture, могут оказаться «верхушкой ещё одного айсберга».

По последним данным, IBM во второй раз пытается заключить контракт с Почтой Великобритании на замену скандального ПО Fujitsu Horizon — в прошлый раз компания не смогла справиться с этой задачей.

