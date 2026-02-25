Прогрессивные цены для непрогрессивных заказчиков: Microsoft продлит поддержку устаревших корпоративных Windows за доплату

Компания Microsoft «подарит» пользователям устаревших корпоративных операционных систем и серверных продуктов дополнительное время поддержки — но за это придётся заплатить, сообщает The Register. В Windows IT Pro Blog компания объявила о расширенных обновлениях безопасности (ESU) для Windows 10 Enterprise LTSB 2016, Windows Server 2016 и SQL Server 2016 на срок до трёх лет.

Поддержка ОС Windows 10 в основном завершилась ещё в 2025 году. 13 октября 2026 года прекратится расширенная поддержка Windows 10 Enterprise 2016 LTSB и Windows IoT Enterprise LTSB 2016. Windows Server 2016 прекратят поддерживать 12 января 2027 года. Пользователям Windows Server 2016 компания посоветовала переехать на Windows Server 2025. Пользователям Windows 10 рекомендуется переход на Windows 11 (IoT) Enterprise LTSC 2024, но также предлагается апгрейд хотя бы до Windows 10 (IoT) Enterprise LTSC 2021. При этом у Windows 11 имеются аппартные ограничения в отношении поддержки устаревшего оборудования.

В первый год расширенная лицензия (ESU) для Windows 10 Enterprise 2016 LTSB обойдётся в $61, но каждый год сумма будет удваиваться, а для клиентов, управляющих ПО через Intune или Windows Autopatch, будет предложен более выгодный вариант за $45. Более того, если заказчик решит докупить ESU на второй год расширенной поддержки, то за первый ему тоже придётся заплатить! Для IoT-версии обновления необходимо запрашивать у OEM-вендора, если тот вообще согласится их поставлять.

А вот стоимость поддержки Windows Server 2016 компания публично озвучить пока не пожелала. В случае с Windows Server 2012 разработчик заявил, что в первый год будет взиматься 100 % от полной стоимости лицензии. На второй и третий годы цена останется на прежнем уровне. Срок действия расширенной лицензии заканчивается 13 октября 2026 года. Впрочем, для этой ОС есть и неофициальные обновления.

Поддержка SQL Server 2016 завершится 14 июля 2026 года. Стоимость расширенной лицензии составит 75 % от обычной годовой лицензии в первый год, но с каждым следующим годом она будет увеличиваться. Окончательная стоимость будет зависеть от лицензионных соглашений с конкретными организациями, но, по мнению экспертов, многие готовы щедро платить за продление поддержки с помощью ESU. И Microsoft была не против — так, от момента выхода до бесповоротного окончания поддержки Windows Server 2008 прошло 18 лет. Те не менее, компания подчёркивает, что программа ESU является временным «мостиком» к новым платформам, а не долгосрочным решением.

