Pinterest заключила с AWS самую крупную инфраструктурную сделку, планируя потратить $4 млрд на облачные сервисы, Graviton и Trainium

 
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Фотохостинг Pinterest объявил о значительном расширении сотрудничества с AWS, начавшемся в 2010 году. Согласно новому соглашению, Pinterest выплатит AWS в период до 2031 года $4 млрд за использование её сервисов, что является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Pinterest.

В рамках расширенного соглашения Pinterest планирует диверсифицировать использование инфраструктуры AWS для поддержки растущих потребностей в ИИ, одновременно улучшая соотношение цены и производительности. В частности, компания планирует использовать ускорители AWS Trainium для размещения и запуска больших языковых моделей и моделей визуального и языкового анализа, которые обеспечивают персонализированный визуальный поиск и поиск с помощью ИИ. Также Pinterest намерена расширить использование Arm-процессоров Graviton, которые уже обеспечивают работу примерно трети её вычислительной инфраструктуры, для запуска большего количества систем, поддерживающих поиск контента для пользователей фотохостинга, ежемесячная аудитория которого превышает 600 млн.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

«Это расширенное соглашение с AWS дает нам гибкость в вычислениях, возможность выбора оборудования и эффективность инфраструктуры для ускорения нашего видения ИИ для следующего поколения визуального поиска в Pinterest», — сообщил Мэтт Мадригал (Matt Madrigal), технический директор Pinterest. В рамках соглашения Pinterest также планирует продолжить модернизацию инфраструктуры, переходя от традиционных сред на основе EC2 к архитектуре на основе Kubernetes в EKS. Это позволит повысить скорость разработки, а также операционную надёжность и эффективность инфраструктуры глобальной платформы Pinterest.

Ранее Amazon заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с OpenAI, в рамках которого инвестирует в OpenAI $50 млрд. В свою очередь, OpenAI обязалась использовать около 2 ГВт мощностей на базе ускорителей Trainium, включая Trainium3 и чипы следующего поколения Trainium4, которые появятся в 2027 году. Ещё одно крупное соглашение подписано с Anthropic. Также у Amazon есть соглашение с Snowflake, которая планирует потратить в течение пяти лет $6 млрд на инфраструктурные проекты, в том числе на Graviton и ИИ-ускорители. Кроме того, Uber объявила этой весной о планах перенести определённые нагрузки на чипы Graviton и Trainium нового поколения, а Meta получит «десятки миллионов» ядер Graviton5.

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