Pinterest заключила с AWS самую крупную инфраструктурную сделку, планируя потратить $4 млрд на облачные сервисы, Graviton и Trainium

Фотохостинг Pinterest объявил о значительном расширении сотрудничества с AWS, начавшемся в 2010 году. Согласно новому соглашению, Pinterest выплатит AWS в период до 2031 года $4 млрд за использование её сервисов, что является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Pinterest.

В рамках расширенного соглашения Pinterest планирует диверсифицировать использование инфраструктуры AWS для поддержки растущих потребностей в ИИ, одновременно улучшая соотношение цены и производительности. В частности, компания планирует использовать ускорители AWS Trainium для размещения и запуска больших языковых моделей и моделей визуального и языкового анализа, которые обеспечивают персонализированный визуальный поиск и поиск с помощью ИИ. Также Pinterest намерена расширить использование Arm-процессоров Graviton, которые уже обеспечивают работу примерно трети её вычислительной инфраструктуры, для запуска большего количества систем, поддерживающих поиск контента для пользователей фотохостинга, ежемесячная аудитория которого превышает 600 млн.

«Это расширенное соглашение с AWS дает нам гибкость в вычислениях, возможность выбора оборудования и эффективность инфраструктуры для ускорения нашего видения ИИ для следующего поколения визуального поиска в Pinterest», — сообщил Мэтт Мадригал (Matt Madrigal), технический директор Pinterest. В рамках соглашения Pinterest также планирует продолжить модернизацию инфраструктуры, переходя от традиционных сред на основе EC2 к архитектуре на основе Kubernetes в EKS. Это позволит повысить скорость разработки, а также операционную надёжность и эффективность инфраструктуры глобальной платформы Pinterest.

Ранее Amazon заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с OpenAI, в рамках которого инвестирует в OpenAI $50 млрд. В свою очередь, OpenAI обязалась использовать около 2 ГВт мощностей на базе ускорителей Trainium, включая Trainium3 и чипы следующего поколения Trainium4, которые появятся в 2027 году. Ещё одно крупное соглашение подписано с Anthropic. Также у Amazon есть соглашение с Snowflake, которая планирует потратить в течение пяти лет $6 млрд на инфраструктурные проекты, в том числе на Graviton и ИИ-ускорители. Кроме того, Uber объявила этой весной о планах перенести определённые нагрузки на чипы Graviton и Trainium нового поколения, а Meta✴ получит «десятки миллионов» ядер Graviton5.

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