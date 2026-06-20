ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS

AWS анонсировала платформу Continuum — специализированную систему на базе ИИ для автоматического выявления, подтверждения и устранения уязвимостей в программном обеспечении в среде клиента. AWS отмечает, что традиционные подходы к решению проблем в области информационной безопасности оказываются недостаточно эффективными на фоне стремительного развития угроз в эпоху ИИ. Система Continuum спроектирована для управления полным жизненным циклом уязвимостей: инструмент позволяет автоматизировать основные задачи, сведя к минимуму участие человека.

В настоящее время Continuum оптимизирована для поиска уязвимостей в программном коде. Процесс работы системы включает четыре основных этапа: обнаружение, приоритезация, проверка и устранение. В ходе первой фазы платформа анализирует уже существующий список уязвимостей и проводит собственное сканирование среды, выстраивая подробную карту путей атаки. Затем система переходит к расстановке приоритетов: каждая выявленная проблема оценивается с учётом множества факторов — статуса развёртывания того или иного компонента, его доступности для атаки, потенциального риска для бизнеса и пр. В результате формируется перечень наиболее актуальных угроз.

На этапе проверки Continuum оценивает найденные уязвимости в изолированной среде (песочнице), генерируя рабочие эксплойты. Это позволяет подтвердить существование проблемы или отсеять её. В ходе заключительной фазы система анализирует уже действующие меры защиты и предлагает оптимальные пути устранения обнаруженной уязвимости: будь то изменения сетевой конфигурации, обновление политик безопасности или разработка патчей. При этом все изменения проходят повторную проверку, а в случаях, когда это возможно, предусматриваются варианты отката, что помогает минимизировать риски при внедрении исправлений.

Работа Continuum не зависит от какой-либо одной ИИ-модели: платформа задействует несколько передовых LLM — в зависимости от того, какая из них лучше подходит для решения конкретной задачи. Система анализирует как структурированные данные, уже имеющиеся в AWS (инфраструктура, разрешения, сетевая топология и код), так и неструктурированную информацию, включая документацию клиента и бизнес-приоритеты. Уровень автоматизации повышается постепенно — по мере обучения платформы.

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