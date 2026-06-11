Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов

Amazon Web Services объявила о доступности инстансов Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5. Amazon EC2 M9g были анонсированы в декабре на AWS re:Invent. Базируясь на Graviton5 — первом процессоре AWS с поддержкой PCIe 6.0 и памяти DDR5-8800, — инстансы EC2 M9g и M9gd обеспечивают самую высокую скорость работы памяти среди всех процессорных экземпляров в облаке и в пять раз больший объём кеша L3 по сравнению с предыдущим поколением.

Количество vCPU в инстансах варьируется от 1 до 192, объём оперативной памяти — от 4 до 768 ГиБ. Пропускная способность сетевого подключения составляет от 17 до 100 Гбит/с, пропускная способность EBS — от 12 до 72 Гбит/с.

В свою очередь, инстансы M9gd разработаны для рабочих нагрузок, требующих локального хранилища NVMe SSD, предлагая до 11,4 Тбайт хранилища NVMe и обеспечивает на 30 % более высокую производительность I/O и хранения данных по сравнению с предыдущим поколением M8gd.

M9g и M9gd обеспечивают в среднем на 15 % большую пропускную способность сети и на 20 % большую пропускную способность Amazon EBS по сравнению с предыдущим поколением. В них использовуются карты AWS Nitro шестого поколения, которые отвечают за виртуализацию, разгрузку сетевых функций и функций хранения.

Инстансы M9g и M9gd первыми получили поддержку нового механизма изоляции Nitro Isolation Engine, который расширяет возможности безопасности Nitro за счёт использования методов формальной верификации. Nitro Isolation Engine — это специализированный компонент, отвечающий за обеспечение изоляции между виртуальными машинами, включая регулирование всего доступа к памяти виртуальных машин, состоянию регистров CPU и устройствам ввода-вывода через минимальный набор API. Он обеспечивает математически подтверждённую уверенность в том, что рабочие нагрузки работают изолированно друг от друга и от других клиентов AWS.

Инстансы M9g и M9gd доступны в регионах US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon) и Europe (Frankfurt). Их можно приобрести по тарифным планам Savings Plans, On-Demand, Spot Instances, Dedicated Instances и Dedicated Hosts.

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