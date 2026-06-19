Amazon начала переговоры о продаже своих ИИ-ускорителей Trainium сторонним ЦОД

Amazon ведёт переговоры о продаже своих ИИ-ускорителей Trainium другим компаниям для использования в их ЦОД. Об этом сообщил Питер ДеСантис (Peter DeSantis), старший вице-президент по ИИ, разработке чипов и квантовым вычислениям Amazon, выступая на конференции VivaTech в Париже (Paris, Франция), о чём пишет Bloomberg. Он отказался назвать потенциальных клиентов, лишь отметив растущий за пределами США спрос на вычислительные ресурсы, управляемые локально.

Как сообщается, переговоры о продаже чипов находятся на ранней стадии. Начались они после ежегодного послания генерального директора Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) акционерам в апреле, в котором он заявил, что Amazon рассматривает возможность продажи собственных ИИ-чипов сторонним компаниям, что усилит конкуренцию с NVIDIA и AMD. ДеСантис также рассказал, что решение о продаже чипов не вызывает у руководства Amazon опасений, что это ударит по доходам AWS от облачных сервисов. «В сфере ИИ наблюдается огромный дефицит ресурсов, — сказал он. — Меня это не беспокоит».

Рост спроса, особенно в Европе, привёл к призывам уменьшить зависимость от американских технологий или полностью отказаться от них. Комментируя призывы, ДеСантис заявил, что бизнес AWS никак не пострадал от этой тенденции. По его словам, ускорители Trainium3, поставки которых начались в начале этого года, «в значительной степени распроданы», и уже есть большой интерес к новому поколению Trainium4, которое, как ожидается, дебютирует в следующем году.

ДеСантис также отметил высокий спрос на Arm-процессоры Graviton, которые в больших масштабах будут использовать Meta✴, Pinterest, Snowflake и Uber. За последние три года, по словам Десантиса, Amazon добавила в свои вычислительные системы больше процессоров Graviton, чем любого другого типа чипов. Что касается Trainium, то у Amazon есть очень крупные контракты с Anthropic и OpenAI. Вместе с тем в качестве альтернативы GPU NVIDIA компания будет предлагать не только свои ускорители, но и царь-чипы Cerebras.

Как сообщает TechCrunch, AWS до сих пор не спешила с продажей своих ИИ-чипов по многим причинам. Самая главная заключается в том, что прибыль, которую она получает от них, имеет каскадный характер. Хотя AWS взимает плату с клиентов за токены ИИ, обрабатываемые этими чипами в её облаке, она также может взимать плату за множество других услуг, необходимых компаниям для их ИИ-приложений, включая хранение данных, безопасность, сетевые услуги и мониторинг.

Таким образом, число компаний, желающих занять долю рынка ИИ-ускорителей, на котором доминирует NVIDIA, продолжает увеличиваться. Напомним, что в апреле генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что Google начнёт поставлять TPU «избранной группе клиентов» для использования в их собственных ЦОД. Немалая часть из них достанется Anthropic. При этом важно отметить, что, как и в случае с AWS, Google является не только поставщиком, но и инвестором ИИ-стартапа.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: