Два кристалла, 304 ядра и 32 Гбайт HBM: подробности об Arm-чипах LX2 в китайском суперкомпьютере LineShine

Китайский национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне (NSCCSZ) обнародовал дополнительную информацию о вычислительном комплексе LineShine, который возглавил свежий рейтинг самых мощных НРС-систем мира TOP500. FP64-производительность LineShine в тесте Linpack достигает 2,198 Эфлопс.

В основу LineShine положены китайские 304-ядерные процессоры LX2 с архитектурой Arm. Конструкция этих изделий включает два вычислительных кристалла, каждый из которых содержит 152 ядра Armv9 с поддержкой Scalable Vector Extension (SVE) и Scalable Matrix Extension (SME). Тактовая частота составляет 1,55 ГГц.

Каждый из кристаллов, в свою очередь, разделён на четыре NUMA-домена по 38 ядер. В состав каждого домена входят 4 Гбайт памяти HBM и 32 Гбайт памяти DDR5. Таким образом, в общей сложности используются 32 Гбайт HBM и 256 Гбайт DDR5. Энергопотребление LX2 находится на уровне 690 Вт.

В составе LineShine два процессора LX2 формируют один вычислительный узел. Восемь таких узлов входят в один blade-сервер, а 16 серверов — в одно шасси. В одной стойке задействованы два шасси, что в сумме обеспечивает 512 процессоров. В целом, суперкомпьютер насчитывает около 90 стоек и примерно 14 млн вычислительных ядер.

Энергопотребление LineShine достигает 42,2 МВт. Реализовано полностью жидкостное охлаждение на основе двусторонних водоблоков. Платформа использует проприетарный интерконнект LingQi, который обеспечивает пропускную способность между узлами до 1,6 Тбит/с. Технология LingQi поддерживает 2 млн портов и может масштабироваться до более чем 100 тыс. узлов. Вместимость подсистемы хранения данных LineShine составляет 200 Пбайт. Каждая стойка получает питание от шины постоянного тока LVDC на 380 В, обеспечивая вычислительную мощность до 580 кВт.

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