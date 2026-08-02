Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов

Arm Holdings сообщила результаты за I квартал 2027 финансового года, завершившийся 30 июня 2026 года. Выручка компании выросла год к году на 22 % до $1,29 млрд благодаря росту спроса на разработанные ею чипы для ИИ ЦОД, что привело к рекордным для I квартала показателям лицензирования и роялти. Выручка Arm превысила прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $1,26 млрд (согласно данным The Wall Street Journal).

Скорректированная прибыль составила 45¢ на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали 40¢ на акцию. Чистая прибыль достигла $270 млн или 25¢ на акцию, по сравнению со $130 млн, или 12¢ на акцию годом ранее. Выручка от роялти выросла на 22 % до $715 млн благодаря более чем двукратному увеличению роялти на технологии для чипов для ЦОД, а выручка от лицензирования увеличилась на 23 % до $574 млн. Росту выручки также способствовало продолжающееся внедрение технологий Arm с более высокими ставками роялти за чип, таких как Armv9 и Arm CSS.

Генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) заявил, что спрос на CPU Arm AGI превзошёл ожидания, и превысил $2 млрд в 2027 и 2028 финансовых годах, что более чем вдвое превышает прогнозируемый компанией в прошлом квартале потенциальный объём в $1 млрд. Он добавил, что компания уже поставила первые чипы нескольким клиентам, включая Oracle. IDC сообщила, что расходы на ускоренные серверные платформы на базе Arm почти удвоились за последние два квартала и превысили расходы на платформы x86.

Arm сообщила, что продолжает привлекать новых клиентов, в том числе нескольких в США и Китае, в то время как общая стоимость портфеля заказов продолжает расти. Также компания отметила, что обеспечила производственные мощности, необходимые для поддержки потенциала в $1 млрд, обозначенного в предыдущем квартале, в период с 2027 по 2028 финансовый год и работает с партнёрами над дальнейшим расширением производства.

Компания заявила, что переход ИИ-инфраструктуры на Arm продолжает набирать обороты. Эту архитектуру используют крупные провайдеры облачных услуг и производители микросхем, включая NVIDIA, AWS, Google, Microsoft и Qualcomm. Процессор Vera от NVIDIA, построенный на архитектуре Arm, запущен в полномасштабное производство, а AWS объявила о многолетнем соглашении с Meta✴ о развёртывании десятков млн ядер Graviton5 на базе Arm для рабочих ИИ-нагрузок. Поставки процессоров Neoverse для ЦОД уже превысили 1,5 млрд ядер.

Во II финансовом квартале компания прогнозирует скорректированную прибыль в диапазоне от 43¢ до 51¢ на акцию при выручке от $1,33 до $1,43 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозируют скорректированную прибыль в размере 44¢ на акцию при выручке в $1,34 млрд. Несмотря на то, что прогноз компании по выручке за II финансовый квартал оказался выше ожиданий Уолл-стрит, её акции упали на 9 %, сообщило агентство Reuters. Акции упали после того, как Arm заявила, что ожидает снижения роялти от продаж смартфонов в следующем квартале.

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