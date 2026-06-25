Qualcomm представила 250-ядерный серверный Arm-процессор Dragonfly C1000

Qualcomm представила Qualcomm Dragonfly C1000 — специально разработанный для использования в ЦОД процессор, который по утверждению компании обеспечивает «лидирующие показатели производительности и эффективности использования для рабочих нагрузок агентов, общего назначения и узлов ИИ с лучшей в своем классе энергоэффективностью и совокупной стоимостью владения». В 2017 году компания уже пыталась выйти на серверный рынок, выпустив 10-нм 48-ядерные CPU Centriq 2400, но затем отменила проект в 2019 году.

Qualcomm Dragonfly C1000 имеет чиплетную конструкцию с более чем 250 кастомизированными ядрами Qualcomm Oryon с частотой более 5 ГГц. По словам компании, чиплетная конструкция обеспечивает высокую производительность на ядро для агентных рабочих нагрузок, развёрнутых в масштабе. Также заявлено, что чип обеспечит лидирующую производительность в однопоточных вычислениях и в два раза лучшую производительность на Вт по сравнению с существующими эталонными показателями для конкурентных предложений серверных процессоров.

Qualcomm утверждает, что архитектура и конструкция Dragonfly C1000 обеспечивают оптимальную пропускную способность, масштабируемость, быстродействие и использование инфраструктуры для критически важных ЦОД, а также снижают капитальные и операционные затраты, обеспечивая лучшую в своём классе производительность на единицу совокупной стоимости владения в масштабе. Также многочиплетная архитектура обеспечивает модульную интеграцию с передовыми технологиями упаковки для масштабирования производительности и I/O, охватывая как процессоры общего назначения, так и ИИ-процессоры в ЦОД.

Процессор получит контроллер PCIe 7.0 (более 2 Тбайт/с) с CXL, поддержку ускорителей следующего поколения, таких как собственные продукты серии AI от Qualcomm, а также высокоскоростных сетей, хранилищ и дезагрегацию памяти с опциональным подключением модуля HBC (High Bandwidth Compute). Благодаря поддержке как воздушного, так и жидкостного охлаждения систему можно развёртывать в различных средах ЦОД с использованием стоек и серверов, совместимых с OCP ORv3.

Что касается безопасности, Dragonfly C1000 получил расширенные функции надёжности, доступности и обслуживания (RAS), включая коррекцию ошибок памяти ECC, изоляцию неисправностей и отладку после ошибок, что обеспечивает отказоустойчивую работу в масштабе. Qualcomm сообщила, что коммерческая доступность Dragonfly C1000 ожидается в 2028 году.

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