OpenAI и Broadcom представили кастомный ускоритель Jalapeño для ИИ-инференса

OpenAI и Broadcom представили кастомный чип Jalapeño, разработанный в тесном сотрудничестве «в соответствии с видением OpenAI будущего инференса LLM». Согласно первым тестам, ускоритель первого поколения обеспечивает производительность на ватт значительно выше, чем у современных аналогов.

Как сообщает OpenAI, Jalapeño был разработан с нуля для текущих и будущих LLM. Благодаря использованию ИИ-моделей OpenAI от начала проектирования до выхода на производство чипа потребовалось всего лишь девять месяцев. OpenAI отметила, что разрабатывала Jalapeño, «руководствуясь своим планом развития моделей, ядер, систем обслуживания и потребностей продукта, совместно с партнёрами Broadcom и Celestica». Чип спроектирован не как отдельный ускоритель, а как часть масштабируемого програмнно-аппаратного комплекса.

Инженерные образцы Jalapeño работают в лаборатории с задачами машинного обучения на целевой частоте и энергопотреблении, включая GPT‑5.3‑Codex‑Spark. Компания пообещала предоставить подробный технический отчёт о производительности ускорителя в ближайшие месяцы. Как сообщает Bloomberg, по словам генерального директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan), на данный момент ускоритель демонстрирует экономию средств примерно на 50 % по сравнению с типовыми ИИ-ускорителями.

Сообщается, что архитектура чипа снижает перемещение данных и обеспечивает баланс вычислительных и сетевых ресурсов, а также памяти для достижения фактического использования, гораздо более близкого к теоретической пиковой производительности. Реализация аппаратных и сетевых технологий Broadcom, включая Tomahawk, помогают вывести платформу на крупномасштабный производственный уровень.

OpenAI отметила, что стремится создать полный стек для продукта. Она не только разрабатывает передовые модели и решения на их основе. Компания проектирует инфраструктуру под ними: архитектуру чипов, ядра, системы памяти, сети, управление, системы развёртывания и пользовательский опыт. Благодаря этому каждый слой стека может быть оптимизирован для достижения главной цели компании: сделать свои модели быстрее, надёжнее и доступнее для пользователей.

Стремясь оптимизировать затраты на ИИ-инфраструктуру, Amazon (Trainium), Google (TPU), Meta✴ (MTIA) и Microsoft (Maia) тоже работают над собственными кастомными ИИ-ускорителями. Во многом это связано и с желанием снизить зависимость от чипов NVIDIA.

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