OpenAI намерена построить 3,2-ГВт ИИ ЦОД Project Camelia в Джорджии

OpenAI готовиться построить в США очередной большой дата-центр. Объект появится в округе Эффингхем (Effingham) штата Джорджия. Для него ИИ-гигант законтрактовал 3,2 ГВт энергии у местной Georgia Power Company, сообщает Datacenter Dynamics. Округ Эффингем расположен на юго-востоке Джорджии, рядом с Саванной (Savannah). Пока, по данным DataCenterMap, здесь нет никаких дата-центров, большинство из ЦОД в штате сосредоточены в Атланте и Огасте.

Т.н. Project Camelia предполагает размещение дата-центра на территории Savannah Gateway Industrial Hub площадью более 1050 га, зонированной для промышленного использования. Детали о планируемом количестве зданий и размерах ЦОД появятся позже. По некоторым сведениям, OpenAI может потратить на проект более $30 млрд. Компания сказала, что площадка будет использовать систему водяного охлаждения замкнутого цикла и не намерена забирать питьевую воду у местных жителей.

Georgia Power будет поставлять ЦОД энергию с 2028 по 2032 гг. OpenAI заявила, что оплатит полную стоимость инфраструктуры и связанных с электроснабжением ЦОД сервисов и обеспечит резерв «гибкого реагирования» мощностью до 1 ГВт в периоды пикового спроса. OpenAI также заявила, что выделит $80 млн для местных жителей и до $71 млн в виде кредитов на использования ИИ-агента Codex, созданного компанией в помощь разработчикам. Эти кредиты доступны образовательным учреждениям штата.

В США реализуется несколько проектов ЦОД OpenAI при участии многочисленных партнёров вроде Oracle, Crusoe и Related Digital. Флагманская площадка проекта Stargate уже функционирует в Абилине (Abilene, Техас). Прочие строятся в Мичигане, Висконсине и также в Техасе.

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