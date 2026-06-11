OpenAI рассматривает аренду кампуса ЦОД в Огайо мощностью 10 ГВт с поддержкой NVIDIA

Компания OpenAI ведёт «продвинутые» переговоры об аренде кампуса ЦОД на 10 ГВт на юге Огайо. Возможно, сделка получит финансовую поддержку со стороны NVIDIA, сообщает Network World.

С учётом сегодняшних цен на чипы, электроэнергию и строительные работы возведение кампуса обойдётся минимум в $500 млрд. OpenAI будет контролировать вычислительное оборудование в рамках 20-летнего договора аренды и начнёт выплаты после ввода объекта в эксплуатацию. Первый этап проекта должен быть запущен в 2028 году. NVIDIA будет поставлять оборудование и выступит гарантом как выполнения арендатором финансовых обязательств, так и финансирования строительства инфраструктуры.

Это свидетельствует о трансформации стратегии развития ИИ: стороны заключают всё более долгосрочные соглашения для обеспечения гарантированных мощностей на фоне стремительно растущего спроса. По словам представителя Counterpoint Research, подобные «симбиотические» сделки становятся нормой по мере роста ИИ-инфраструктуры.

Данное соглашение о финансировании позволит расширить взаимодействие OpenAI и NVIDIA, договорённость о котором официально достигнута в 2025 году. В сентябре компании объявили о совместном введении в эксплуатацию не менее 10 ГВт систем NVIDIA. Последняя сообщила, что рассчитывала поэтапно инвестировать до $100 млрд в OpenAI. На первом этапе планируется использовать платформу NVIDIA Vera Rubin.

Гарантии, предоставленные NVIDIA по соглашению об аренде, дополнительно укрепляют связи между ней и OpenAI. Как полагают в Greyhound Research, когда поставщик чипов гарантирует финансирование аренды и строительства, характер отношений меняется — теперь речь идёт не о взаимодействии вендора и клиента, а об отношениях спонсора и арендатора. Это имеет значение и для корпоративных клиентов OpenAI: они выбирают не только конкретные ИИ-модели, но и зависимость от экономического «центра притяжения», с которым связаны производство чипов, энергетика, капитал и даже внимание регуляторов.

Вероятно, речь идёт о кампусе, строительство которого Министерство энергетики США анонсировало ещё в марте. Речь идёт о переоборудовании территории бывшего предприятия Portsmouth Gaseous Diffusion Plant возле Пайктона (Piketon, Огайо).

В рамках названного партнёрства подконтрольная SoftBank компания SB Energy обязалась построить от 10 ГВт новых энергомощностей, включая минимум 9,2 ГВт с питанием от генераторов на природном газе. Кроме того, планируется потратить миллиарды долларов на новую инфраструктуру для передачи электроэнергии. На тот момент министерство не называло вероятного арендатора. Если сделка состоится, оператором инфраструктуры на площадке станет OpenAI.

Для корпоративных клиентов структура сделки подчёркивает необходимость оценивать не только возможности предлагаемых ИИ-моделей и стоимость услуг. Им следует добиваться условий соглашений, предусматривающих сохранение гибкости инфраструктуры: она не должна зависеть от одного поставщика вычислительных решений. По мнению экспертов, OpenAI стоит диверсифицировать доступные мощности и предлагать ресурсы на основе более экономически эффективных облачных платформ, таких как AWS или Google Cloud. Компаниям придётся подбирать облачную инфраструктуру под конкретные нагрузки. Кроме того, проекты подобного масштаба реализуются на протяжении многих лет до достижения полной мощности и сопряжены со значительными рисками и высокой степенью неопределённости.

Отмечается, что условия аренды объекта всё ещё обсуждаются, а вопросы финансирования, получения разрешений и сроков развёртывания мощностей пока не решены.

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