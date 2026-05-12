Новое бизнес-подразделение OpenAI поможет клиентам во внедрении ИИ

Группа OpenAI Group PBC сформировала бизнес-подразделение OpenAI Deployment Company, которое будет оказывать сторонним заказчикам услуги по внедрению ИИ-моделей и их оптимизации под конкретные задачи.

Инвестиции в OpenAI Deployment Company на первом этапе составят $4 млрд при оценке этой структуры в $14 млрд. Средства поступят от самой OpenAI и более чем десяти других инвесторов, крупнейшим из которых является управляющая компания TPG. В раунде также приняли участие SoftBank Group, Bain Capital, Brookfield, Capgemini SE и McKinsey & Co. Контроль над формируемой организацией сохранит за собой OpenAI. Компания обязалась обеспечить минимальную доходность в размере 17,5% для внешних инвесторов OpenAI Deployment Company.

Новая структура поможет крупным предприятиям во внедрении ИИ-моделей OpenAI. Для этого на объекты заказчиков будут направляться инженеры по развёртыванию (Forward Deployed Engineer, FDE) — специалисты, обладающие навыками разработки ПО и взаимодействия с клиентами. Такие инженеры выступают в качестве связующего звена между поставщиком продуктов и заказчиком.

Внедрение ИИ-моделей на стороне клиента OpenAI намерена осуществлять в рамках многоэтапного процесса. Сначала специалисты оценят возможные варианты применения ИИ на площадке заказчика и разработают наиболее эффективные сценарии использования. Затем будет осуществлено пилотное развёртывание для «небольшого количества приоритетных рабочих процессов»: это поможет продемонстрировать отдачу от применения продуктов OpenAI. На финальном этапе произойдёт полноценное внедрение. Кроме того, по запросу клиента специалисты OpenAI Deployment Company могут осуществить сопутствующие работы, например, интегрировать ИИ-модель с существующими приложениями в IT-инфраструктуре заказчика.

Для развития бизнеса OpenAI Deployment Company приобрела лондонскую фирму Tomoro AI Ltd., предоставляющую технологические услуги. В результате этой сделки, финансовые условия которой не раскрываются, OpenAI получила около 150 инженеров FDE и других технических специалистов.

