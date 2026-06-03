Oracle и OpenAI начали строительство кампуса The Barn в рамках проекта Stargate в Мичигане

В городе Салин (Saline), штат Мичиган, начато строительство кампуса ЦОД Oracle/OpenAI в рамках проекта Stargate. На днях Related Digital, Blackstone, Oracle, OpenAI, Walbridge и представители местных властей провели церемонию начала работ на объекте The Barn, сообщает Datacenter Dynamics.

Строительство всех зданий кампуса стартовало уже довольно давно. По имеющимся данным, первое из трёх зданий общей площадью около 51 100 м2 почти завершено. Фактически, по словам главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), работы начались ещё в конце марта 2026 года, когда на территории были установлены стальные балки.

Проект получил одобрение в октябре 2025 года. Площадка должна обеспечить пользователям 1 ГВт мощности ЦОД и обойдётся примерно в $10 млрд. Related Digital присмотрела участок и занималась проектом ещё с августа 2025 года.

Хотя над кампусом работают уже довольно давно, реализация проекта застопорилась из-за нехватки финансирования. В апреле удалось привлечь $14 млрд. Из них ценные бумаги на сумму $10 млрд для финансирования проекта приобрела Pimco, а оставшуюся часть обеспечили другие инвесторы. Blackstone выделила ещё $2 млрд.

Сегодня на площадке работают около 700 строителей из Мичигана, а за всё время строительства рассчитывают создать более 2,5 тыс. рабочих мест для членов профсоюза.

Утверждается, что The Barn привлечёт в штат десятки миллиардов долларов инвестиций и позволит создать тысячи рабочих мест не только в строительстве, но и в сфере IT. Власти штата обещают, что любая действующая на его территории компания будет выполнять обязательства по созданию хорошо оплачиваемых вакансий, обеспечивать жителям экономию энергии и просто будет «хорошим соседом», защищая воздух, землю и воду.

Участники проекта должны будут выделить $10 млн на строительство спортивно-развлекательного центра в Салине, а $14 млн направят на поддержку пожарных служб и сохранение сельхозугодий, не считая непосредственного создания рабочих мест для членов профсоюза. Это первый проект OpenAI, реализация которого осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании с североамериканским профсоюзом NABTU при содействии компании Walbridge. Последняя строит объекты в Мичигане уже более полувека и тоже участвует в проекте.

У OpenAI и Oracle уже есть действующий кампус Stargate в Абилине (Abilene, штат Техас). В марте партнёры объявили, что больше не намерены масштабировать ЦОД на этой площадке.

В начале 2026 года в рамках инициативы Stargate Community компания OpenAI пообещала выделять в регионах присутствия дополнительные средства на то, чтобы её деятельность не повлияла на цены на электроэнергию для обычных потребителей. Например, планировалось строительство генерирующих мощностей для кампусов Stargate, выделение средств на создание новых энергетических объектов для штатов и др.

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