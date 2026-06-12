Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД

Акции Oracle упали на 9 %, несмотря на то что компания превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке за IV квартал 2026 финансового года и повысила прогноз прибыли на следующий, 2027 финансовый год. Опасения инвесторов вызвали планы компании привлечь ещё больше заёмного капитала для финансирования продолжающегося строительства ИИ ЦОД.

Выручка в IV финансовом квартале, закончившемся 31 мая, составила $19,18 млрд, что на 21 % больше, чем годом ранее, и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $19,10 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) равняется $2,03 при прогнозе от LSEG в $1,96. Чистая прибыль (GAAP) равна $4,22 млрд, или $1,45 на акцию, по сравнению с $3,43 млрд, или $1,19 на акцию в аналогичном квартале годом ранее.

Выручка от облачных сервисов (IaaS + SaaS) выросла год к году на 47 % до $9,91 млрд. Аналитики, опрошенные StreetAccount, прогнозировали $9,97 млрд. Выручка от облачной инфраструктуры (IaaS) выросла на 93 % до $5,8 млрд. Выручка от разработки ПО, включая лицензии и поддержку, составила $6,82 млрд, что на 2 % меньше год к году, но выше консенсус-прогноза StreetAccount в $6,93 млрд. Падение выручки отражает продолжающуюся миграцию клиентов с локального ПО в облако.

Остаток обязательств Oracle по выполнению контрактов (RPO) достиг на конец квартала $638 млрд, увеличившись год к году на 363 %, при прогнозе аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $595,67 млрд. Как сообщает Reuters, финансовый директор Oracle Хилари Максон (Hilary Maxson) впервые раскрыла примерные сроки поступления оговоренной выручки из этой суммы — компания ожидает 12 % от неё, или $76,56 млрд, в течение следующих 12 мес. и ещё 34 %, или около $216,92 млрд, в течение двух лет после этого.

«Большая часть увеличения RPO как в III, так и в IV кварталах пришлась на крупные контракты в области ИИ, где заказчик предварительно оплачивал Oracle покупку GPU, или же заказчик покупал и поставлял GPU Oracle», — говорится в заявлении компании. Она отметила, что общая сумма предоплаченного и предоставленного заказчиком оборудования в рамках крупных контрактов в области ИИ составила $75 млрд, что существенно сокращает объём капитала, который ей необходимо привлечь для строительства ИИ ЦОД. Компания также заключила в IV квартале контракты на поставку ИИ-инфраструктуры на $67 млрд, которые в основном предусматривают использование собственного оборудования или предоплату.

Аналитики Bank of America сообщили, что более 50 % оставшегося обязательства по выполнению контрактов приходится на OpenAI. Эта деталь вызывает беспокойство у многих инвесторов, сообщила ресурсу SiliconANGLE аналитик Valoir Ребекка Веттеманн (Rebecca Wettemann), потому что, если OpenAI не достигнет своих целевых показателей роста, это негативно отразится на прибыли Oracle. «Oracle слишком сильно полагается на OpenAI, и это проблема, потому что эта компания не является явным лидером в области ИИ, каким мы её когда-то считали», — сказала она, добавив, после IPO бизнес-сделки OpenAI будут подвергаться гораздо более тщательному анализу, что может значительно осложнить ситуацию для Oracle.

Выручка Oracle за 2026 финансовый год составила $67,36 млрд, что на 17 % больше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль (GAAP) за год выросла на 36 % до $17,0 млрд. Oracle сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $23,7 млрд, при этом амортизация почти удвоилась до $7,62 млрд. Капитальные затраты выросли на 162 % до $55,7 млрд. Максон сообщила, что чистые денежные затраты компании на капитальные вложения в 2027 финансовом году составят около $70 млрд без учёта примерно $20–$25 млрд предоплаты от клиентов и влияния сроков. Консенсус-прогноз по капитальным затратам от Уолл-стрит составил $71,77 млрд.

Веттеманн отметила, что капитальные затраты Oracle вызывают опасения у инвесторов, хотя по её мнению после ввода в эксплуатацию ЦОД рентабельность её бизнеса в сфере облачной инфраструктуры вырастет. Генеральный директор Oracle Клей Магуйрк (Clay Magouyrk) сообщил, что компания планирует ввести в эксплуатацию в текущем квартале почти 1 ГВт вычислительной мощности, что примерно соответствует общему объёму за 2026 финансовый год, составившему 1,2 ГВт.

Компания сообщила о планах привлечь дополнительные $40 млрд для финансирования развития ИИ-инфраструктуры за счёт заёмного и акционерного финансирования. Сумма включает продажу акций на $20 млрд, о которой было объявлено несколько месяцев назад. В этом году Oracle уже привлекла $43 млрд за счёт кредитов и $5 млрд за счёт продажи акций. По состоянию на закрытие торгов в минувшую среду акции Oracle выросли на 3 % с начала 2026 года, в то время как индекс S&P 500 за тот же период увеличился на 6 %.

В текущем квартале Oracle прогнозирует скорректированную прибыль в диапазоне от $1,72 до $1,76 на акцию при росте выручки от 27 до 29 %. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидают скорректированную прибыль около $1,68 на акцию при выручке в $19,06 млрд, что подразумевает рост на 28 %. Oracle также сохранила свой прежний прогноз выручки на 2027 финансовый год в размере $90 млрд, но повысила прогноз скорректированной прибыли до $8,05 на акцию. В свою очередь, Уолл-стрит прогнозирует скорректированную прибыль в 2027 финансовом году в размере $8,01 на акцию при объёме продаж в $88,9 млрд.

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