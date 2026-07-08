Amazon выпустила облигации на $25 млрд, чтобы покрыть затраты на ИИ-инфраструктуру

Компания Amazon вышла на рынок ценных бумаг, предложив облигации на $25 млрд. Привлечённые средства потратят на развитие ИИ-инфраструктуры и погашение долгов. Предложение разбито на восемь частей, речь идёт о старших необеспеченных облигациях со сроками погашения от 3 до 40 лет, сообщает Silicon Angle. Для большинства из них назначена фиксированная процентная ставка, хотя в некоторых случаях предусмотрена и плавающая.

Спрос на ценные бумаги оказался чрезвычайно высоким. Объём заявок на покупку во вторник почти достиг $62 млрд, поэтому банки снизили предлагаемую дополнительную доходность (spread), из-за чего объём заявок упал до $41 млрд, что всё равно оказалось приблизительно в 1,6 раза больше объёма размещения. Amazon объявила, что больше занимать средства в этом году не намерена.

Организаторы размещения — Barclays, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. В этом году Amazon уже продала облигации на сумму около $54 млрд в США и Европе, а также выпустила бумаги на $10 млрд в Канаде. Она продолжает привлекать новые средства, поскольку её расходы пока выше генерируемого денежного потока.

Инвестиционный бюджет компании постоянно растёт. В текущем году Amazon рассчитывает на $200 млрд расходов, намного больше, чем $131 млрд в 2025 году. В основном средства пошли на дата-центры, чипы и оборудование для AWS. При этом компания утверждает, что спрос на ИИ-вычисления растёт быстрее, чем она успевает вводить в строй новые мощности. Но и деньги она начинает зарабатывать на этих инвестициях быстрее, чем успевает строить ИИ-инфраструктуру.

Другие техногиганты также прибегают к привлечению заёмных средств. Alphabet, Microsoft и Meta✴ активно действуют на рынках долгового и акционерного капитала для наращивания своей ИИ-инфраструктуры. Совокупно американские IT-гиганты потратят на ИИ в текущем году более $700 млрд. Сложнее всего ситуация пока у Oracle. Для Amazon важнейшим остаётся вопрос сохранения спроса на ИИ. Выручка AWS в последнем квартале выросла на 28 %. Более $10 млрд должны принести в этом году чипы Trainium и Graviton.

Хотя конкуренция со стороны неооблачных компаний растёт, AWS остаётся крупнейшим облачным провайдером в мире. По статистике Synergy Research, на долю техногиганта приходится 28 % доля. Для сравнения — Microsoft занимает второе место, занимая долю в 21 %, а Google — 14 %. Только в IV квартале мощности компании выросли на 1,2 ГВт.

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