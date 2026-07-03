AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД

Компания Amazon Web Services (AWS) в очередном годовом отчёте, посвящённом устойчивому развитию, заявила о значительном росте своего бизнеса. В прошлом году она добавила больше ЦОД, чем любая другая компания. Только в IV квартале мощности выросли на 1,2 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания пока не раскрыла общую мощность своих дата-центров, но с октября 2024 по октябрь 2025 гг. добавилось 3,8 ГВт. Утверждается, что мощность ЦОД AWS вдвое больше, чем была в 2022 году, а к 2027 году она может снова удвоиться. Хотя точные показатели мощности ЦОД Amazon неизвестны, для контекста, согласно исследованию JLL, Великобритания в 2024 году имела всего 8 ГВт ЦОД, ещё 4 ГВт строятся.

Согласно отчёту компании по форме 10-K, в 2025 году её облачный бизнес располагал 5,28 млн м2 площадей ЦОД и офисов, на 16 % больше в сравнении с 2024 годом. Около половины площадей принадлежит самой компании, остальные арендуются. В июне компания сообщала, что в 2025 году её ЦОД потребили более 9,46 млн м3 воды.

Конкуренты Amazon тоже не спешат раскрывать данные о своих мощностях. Во II квартале 2026 финансового года в эксплуатацию введены 1 ГВт ЦОД Microsoft, фактически этот финансовый квартал совпадает с IV кварталом Amazon. Всего в 2025 финансовом году Microsoft ввела в эксплуатацию ЦОД мощностью 2 ГВт.

Хотя конкуренция со стороны неооблачных компаний растёт, AWS остаётся крупнейшим облачным провайдером в мире. По статистике Synergy Research, на долю техногиганта приходится 28 % доля. Для сравнения — Microsoft занимает второе место, обладая 21 %, а Google — 14 %.

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