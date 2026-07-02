Oracle признала, что может прогореть на ИИ ЦОД, но пути назад уже нет

Компания Oracle тратит сотни миллиардов долларов на ЦОД для компаний вроде OpenAI, но теперь ей пришлось признать, что эти инвестиции могут никогда не окупиться. В отчётности, опубликованной в прошлом месяце, она назвала возможные факторы риска, сообщает The Register.

Утверждается, что для развития Oracle Cloud Infrastructure (OCI) требуется увеличение вычислительных мощностей, а для этого приходится нести большие капитальные и операционные расходы на расширение имеющихся ЦОД и их создание в новых регионах. Инвестиции связаны с долгосрочными обязательствами в отношении инфраструктуры и мощностей ЦОД. В отличие от тройки крупнейших облачных гигантов, Oracle нередко арендует их у партнёров, например, Crusoe.

Хотя в документации Oracle прямо не упоминается OpenAI, именно с этой компанией и её главой Сэмом Альтманом (Sam Altman) связывается успех Oracle как поставщика ИИ-инфраструктуры. В начале 2025 года компания присоединилась к OpenAI, SoftBank и MGX для реализации инициативы Stargate, с общей стоимостью около $500 млрд. Oracle обязалась предоставить OpenAI в рамках долгосрочного соглашения вычислительные мощности на $300 млрд в течение пяти лет. В частности, Oracle управляет флагманским объектом OpenAI в Абилине (Abilene) в Техасе. Кроме того, имеются обязательства на $155 млрд в отношении других клиентов.

В результате Oracle оказалась в сложном положении. Если она недооценит спрос, то может потерять клиентов, которые обратятся к конкурентам. С другой стороны, переоценка спроса в случае, если кто-то из клиентов не сможет оплачивать аренду, приведёт к тому, что оплачивать мощности придётся самостоятельно.

Соглашение с OpenAI может приносить Oracle до $30 млрд/год, а первые средства должны поступить уже в следующем году. Тем не менее OpenAI всё ещё не приносит прибыли и её способность платить по счетам зависит от того, сможет ли она привлечь дополнительный капитал. Oracle подчёркивает, что её бизнес рискует, поскольку клиенты могут не выполнить обязательства. Впрочем, даже если они будут платить, нет гарантий, что договоры аренды продлят в будущем, а способность компании найти мощностям другое применение — под вопросом.

Ставка на ИИ — причина ещё одной из проблем. Компания уже сталкивается с дефицитом энергии по приемлемым ценам для своих ЦОД. Дефицит электричества отмечается во всём мире, да и цены на него могут оказаться нестабильными, в том числе из-за погоды и особенностей региональных энергетических рынков. Рост цен может негативно сказаться на бизнесе, особенно там, где сама компания уже зафиксировала или заранее согласовала цены для своих клиентов.

Сложности возникают и при строительстве самих ЦОД. Расширение сети объектов зависит от наличия площадок с разрешениями на строительство, надёжных источников энергии, серверов, сетевого оборудования, памяти и других критически важных компонентов. ЦОД в целевых регионах могут оказаться просто недоступными на приемлемых условиях, а введённые государствами ограничения на отдельных рынках могут помешать планам расширения. Даже при наличии подходящих площадок приходится рисковать, ожидая возможных задержек строительства и роста затрат.

На способность строить могут повлиять законы и нормативы, которые примут в будущем, или изменения государственной политики в области землепользования и зонирования, экологические разрешения, надёжность энергосистем, выбросы парниковых газов, доступность воды, строительные нормы, законы об охране труда и т. п., а также, например, законы о локализации данных.

Впрочем, Oracle не намерена отказываться от участия в проектах ЦОД, поскольку уже слишком глубоко вовлечена в соответствующий бизнес. Компания заявляет, что уже сделаны значительные инвестиции в сферу ИИ, включая инфраструктуру и увеличение штатов. Компания рассчитывает продолжить инвестиции в создание и поддержку ИИ-продуктов. Если остановиться, можно отстать в технологическом развитии и перестать соответствовать меняющимся отраслевым стандартам, что скажется на конкурентоспособности.

Другими словами, проблемы грозят Oracle, откажется она от инвестиций или нет, поэтому компания продолжает тратить деньги. По итогам IV квартала компания объявила, что её капитальные расходы в 2027 финансовом году составят приблизительно $70 млрд против $55 млрд годом ранее. Для обеспечения финансирования, Oracle необходимо привлечь только в 2027 году около $40 млрд долгового и акционерного финансирования, к $18 млрд долга, который она привлекла в сентябре прошлого года.

Участники рынка при этом не вполне уверены в этой стратегии. За последний месяц акции Oracle упали в цене более чем на 40 %. В марте CNBC сообщало, что компания строит «вчерашние» ЦОД за счёт будущих долгов. Более того, на днях появилась информация, что она сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников. Ранее сообщалось, что Oracle рассматривает возможность сокращения штата на 20–30 тыс. человек в целях экономии, что позволило бы получить около $8–$10 млрд свободного денежного потока, поскольку традиционные финансовые институты всё меньше доверяют стратегии Oracle, в первую очередь из-за сделок с OpenAI.

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