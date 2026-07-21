Скрытая задолженность пяти американских технологических гигантов — Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Meta✴ и Oracle — за четыре года выросла в восемь раз, достигнув на фоне резкого роста инвестиций в ИИ $1,65 трлн, в то время как на их балансах отражено лишь $1,35 трлн, сообщил ресурс Nikkei со ссылкой на финансовые отчёты и другие материалы. С учётом того, что четыре из них объявят в среду результаты II квартала, эти цифры могут быть ещё больше.

Согласно правилам бухучёта, затраты на ИИ-чипы и серверы по долгосрочным контрактам, которые еще не поставлены, а также по договорам аренды ЦОД, которые ещё не введены в эксплуатацию, рассматриваются как внебалансовые расходы. Информация о такой будущей задолженности отражается в примечаниях к квартальной отчётности. Эта проблема общеизвестна, хотя такая отчётность затрудняет инвесторам анализ текущего состояния дел. Morgan Stanley провела анализ этого вопроса в отчёте для инвесторов, а рейтинговое агентство Moody's сообщило в феврале, что объёмы обязательств по аренде, которая ещё не началась, стремительно растут.

Например, Oracle продвигает крупномасштабный проект ИИ ЦОД Stargate совместно с OpenAI, используя договоры аренды с внешними операторами. По состоянию на конец мая её скрытая задолженность достигла $273,3 млрд, увеличившись более чем в 30 раз за четыре года.

Особенно велик разрыв в показателях у Meta✴, чья задолженность составляет $420 млрд, что в три раза превышает отражённую в балансе. В 2025 году заявленная стоимость ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане составляла $27 млрд, но на днях компания объявила, что её общие инвестиции в объект, как ожидается, превысят $50 млрд. Кампус управляется СП с участием Blue Owl, в котором Meta✴ имеет долю 20 %. Однако Meta✴ формально лишь арендует дата-центр, что лишь увеличивает её скрытую задолженность. При этом она подписала контракт, гарантирующий инвесторам возмещение убытков в случае, если ЦОД станет ненужным и договор аренды будет расторгнут.

В связи с тем, что инвестиционные расходы превышают прибыль, компании начали выпуск корпоративных облигаций и новых акций для пополнения оборотных средств. В конечном итоге, когда ЦОД запустят в эксплуатацию, скрытая задолженность станет реальной, и если темпы роста спроса на ИИ окажутся ниже ожидаемых, а коэффициенты использования упадут, стоимость активов ЦОД тоже снизится, что приведёт к убыткам.

Сейчас спрос на ИИ частично поддерживается за счёт циклических сделок, практикуемых NVIDIA и другими технологическими гигантами, когда те инвестируют в операторов ЦОД и компании в сфере ИИ, и эти средства возвращаются им в качестве платы за поставляемые GPU и использование облачных сервисов. Есть печальный пример такой трансформации. Из-за внебалансового долга, скрытого за множеством фиктивных компаний, в 2001 году обанкротилась американская энергетическая компания Enron.

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