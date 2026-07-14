5 ГВт за $50 млрд: Meta✴ «удвоит» флагманский ИИ ЦОД Hyperion

Компания Meta✴ планирует более чем удвоить мощность кампуса ЦОД в Ричленде (Richland Parish, Луизиана), доведя её 5 ГВт. Речь идёт об ИИ ЦОД Hyperion, мощность которого изначально должна была составить 2 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics.

Meta✴ анонсировала кампус Hyperion площадью 372 тыс. м2 в Ричленде в конце 2024 года. Изначально он должен был располагаться на территории площадью 910 га. В конце 2025 года компания докупила соседний участок площадью около 566 га. Изначально Hyperion должен был включать девять зданий с поэтапным вводом в эксплуатацию до 2030 года. Ранее глава Meta✴ допускал, что проект может быть расширен до 5 ГВт, а президент США уже говорил о росте стоимости кампуса до $50 млрд.

По последним данным, Meta✴ намерена инвестировать в объекты в Ричленде $50 млрд, также компания обязалась потратить $1 млрд на совершенствование местной инфраструктуры, включая дороги, водные ресурсы и системы водоотведения. По словам представителя Луизианы, всего за два года штат получил обязательства по новым инвестиций на $150 млрд, создав среду, в которой компании могут реализовать масштабные проекты.

Meta✴ сообщает, что более $1,6 млрд уже законтрактовано с местными компаниями в качестве исполнителей, поддерживаются тысячи рабочих мест, помимо создания собственно ИИ-инфраструктуры, территория получает и дополнительные экономические выгоды. По данным компании, когда кампус заработает, на его обслуживание потребуется привлечь около 1 тыс. местных жителей.

Также компания взаимодействует с энергетической компанией Entergy и вложит средства в семь работающих от природного газа электростанций, три аккумуляторных хранилища «сетевого» уровня, проекты увеличения мощностей АЭС, а также закупку дополнительных объёмов энергии в Луизиане. Утверждается, что благодаря этому местные потребители смогут сэкономить $2 млрд в последующие 20 лет.

В целом Meta✴ имеет большие амбиции, касающиеся строительства дата-центров. В январе она создала подразделение Meta✴ Compute для строительства «сотен гигаватт» мощностей до конца текущего десятилетия и сотен гигаватт — в будущем. На днях сообщалось, что компания намерена построить кампус ЦОД за $9,17 млрд в Альберте (Канада), 33-й по счёту в её портфолио. Кроме того, компания допускает создание собственного облачного бизнеса.

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