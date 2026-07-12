Meta✴ построит в Альберте свой первый канадский ЦОД и газовую электростанцию

Meta✴ намерена построить 1-ГВт дата-центр в округе Стерджен (Sturgeon) провинции Альберта в Канаде, первый в стране. Компания потратит CA$13 млрд ($9,17 млрд) и со временем рассчитывает довести мощность до 1,8 ГВт. В ЦОД будет применяться система жидкостного охлаждения замкнутого цикла. После ввода в эксплуатацию обслуживанием дата-центра займутся 300 человек, работающих на постоянной основе.

Это уже 33-й по счёту дата-центр Meta✴ в мире. По словам компании, округ Стерджен выбран за доступность энергии и инфраструктуры, больших резервов квалифицированных кадров и достаточно дружелюбным отношением к проекту. Сообщается, что компания полностью профинансирует создание нового поколения генерирующих мощностей и инфраструктуры в Альберте, что повысит надёжность услуг для всех жителей.

Дополнительно Meta✴ работает над строительством газовой электростанции Project Greenlight на 970 МВт стоимостью CA$4,6 млрд ($3,24 млрд). Вместе с тем компания пообещала на 100 % компенсировать получаемые из местных электросетей мощности энергией из «чистых», возобновляемых источников. Также Meta✴ инвестирует CA$60 млн ($42,3 млн) в модернизацию местной инфраструктуры.

Власти Альберты заявили, что ИИ преобразует мировую экономию, и провинция намерена возглавить этот процесс, а не следовать за лидерами. Создаются правильные условия для привлечения инвестиций, но при этом защищаются и интересы местных жителей. Проект позволит создать тысячи рабочих мест, обеспечит сотни миллионов долларов ежегодной выручки, а также сделает электроснабжение более надёжным и доступным.

Капитальные затраты Meta✴ на этот год должны составить $125–145 млрд, в начале года сформировано отдельное специальное подразделение Meta✴ Compute, а глава компании Макр Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что только в текущем десятилетии планируется создание десятков гигаватт мощностей ЦОД, а со временем — сотен гигаватт.

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