Энергетики требуют с Oracle $7 млрд залога, чтобы запитать ИИ ЦОД Stargate

 
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От компании Oracle, вероятно, потребуют предоставить «сопутствующий» дата-центру Stargate Lighthouse в Висконсине, который строится в интересах OpenAI, залог в объёме $7 млрд для получения энергии от коммунальной компании We Energies, сообщает The Financial Times.

Комиссия по регулированию коммунальных служб Висконсина (Public Service Commission of Wisconsin), ответственная за контроль местных энергокомпаний и установление тарифов для них, отказалась пересматривать нормы, требующие от Oracle предоставить для подключения ЦОД к энергосети финансовые гарантии на $7 млрд, одно только обслуживание которых обойдётся в $100 млн ежегодно. При этом сам ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт, расположенный близ Милуоки (Milwaukee), обойдётся примерно в $15 млрд.

Для любого застройщика ЦОД We Energies использует тариф «для особенно крупных клиентов», который, согласно правилам регулятора, требует, чтобы любой из подобных бизнесов с рейтингом S&P ниже A- обеспечивал денежный залог или банковскую гарантийную линию. Размер залога зависит от стоимости электростанций и ЛЭП, которые необходимо построить для питания такого дата-центра. Тем временем рейтинг Oracle находился на уровне BBB — значительно ниже допустимого порога.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

В июне Oracle запросила у окружного судьи отменить правило регулятора и разрешить энергокомпании отказаться от требования залога, ссылаясь на обременительность расходов и на то, что подобные нормы снижают инвестиционную привлекательность Висконсина. Однако на днях Комиссия ответила отказом. Oracle всё ещё рассчитывает на пересмотр позиции, упирая на создание новых рабочих мест и экономический рост региона в результате появления ЦОД. При это Oracle утверждает, что по-прежнему стремится «обеспечить финансовые гарантии» для исключения любых рисков для других потребителей энергии.

Решение — первое серьёзное препятствие для Oracle, вероятно, намеренной добиваться отмены правила в судебном порядке. Косвенно ситуация свидетельствует о том, что регуляторы штатов США опасаются обесценивания активов для ИИ-проектов, если застройщики не смогут гарантировать их финансовую поддержку. Проще говоря, на построенные или даже недостроенные мощности средства будут потрачены зря, а сами заказчики затраты не компенсируют.

После того, как рейтинг Oracle был понижен в июле S&P до BBB-, что всего на ступень выше «мусорного» статуса, со с ссылкой на неопределённые перспективы компании выйти на прибыльность на фоне больших издержек на ИИ, внимание к кредитоспособности Oracle только выросло. Изменение кредитных позиций Oracle в худшую сторону также может сказаться на миллиардах долларов строительных долгов, обеспеченных гарантиями банков с Уолл-Стрит для финансирования строительства ЦОД. Ранее сообщалось, что кредиторы ищут способы избавиться от соответствующих рисков.

Источник изображения: Wei Zeng/unsplash.com

Источник изображения: Wei Zeng/unsplash.com

По мере роста опасений того, что обычным потребителям придётся оплатить строительство новой энергетической инфраструктуры для дата-центров, 24 штата США утвердили тарифы для крупных клиентов, в частности, определяющие ценообразование и условия работы для ЦОД. Обычно такие тарифы устанавливают минимальный срок контракта, а также штрафы за расторжение договоров и гарантийное финансовое обеспечение сделок. Федерально правительство также поддерживает данные инициативы.

Техногиганты утверждают, что такие тарифы ведут к дискриминации крупных компаний, вызывая неоправданно высокие расходы. We Energies предлагала освободить от жёстких требований компании с рейтингом BBB и выше, но в мае регулятор ужесточил правила, подчеркнув, что тарифы должны формироваться так, чтобы уже имеющиеся клиенты в Висконсине не субсидировали ЦОД ни сейчас, ни в будущем.

В июне сообщалось, что Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД, в конце того же месяца появилась информация, что компания сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников. В марте в СМИ появились данные, что Oracle строит «вчерашние» устаревшие дата-центры в счёт будущих долгов. При этом компании всё труднее найти финансирование.

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