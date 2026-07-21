Энергетики требуют с Oracle $7 млрд залога, чтобы запитать ИИ ЦОД Stargate

От компании Oracle, вероятно, потребуют предоставить «сопутствующий» дата-центру Stargate Lighthouse в Висконсине, который строится в интересах OpenAI, залог в объёме $7 млрд для получения энергии от коммунальной компании We Energies, сообщает The Financial Times.

Комиссия по регулированию коммунальных служб Висконсина (Public Service Commission of Wisconsin), ответственная за контроль местных энергокомпаний и установление тарифов для них, отказалась пересматривать нормы, требующие от Oracle предоставить для подключения ЦОД к энергосети финансовые гарантии на $7 млрд, одно только обслуживание которых обойдётся в $100 млн ежегодно. При этом сам ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт, расположенный близ Милуоки (Milwaukee), обойдётся примерно в $15 млрд.

Для любого застройщика ЦОД We Energies использует тариф «для особенно крупных клиентов», который, согласно правилам регулятора, требует, чтобы любой из подобных бизнесов с рейтингом S&P ниже A- обеспечивал денежный залог или банковскую гарантийную линию. Размер залога зависит от стоимости электростанций и ЛЭП, которые необходимо построить для питания такого дата-центра. Тем временем рейтинг Oracle находился на уровне BBB — значительно ниже допустимого порога.

В июне Oracle запросила у окружного судьи отменить правило регулятора и разрешить энергокомпании отказаться от требования залога, ссылаясь на обременительность расходов и на то, что подобные нормы снижают инвестиционную привлекательность Висконсина. Однако на днях Комиссия ответила отказом. Oracle всё ещё рассчитывает на пересмотр позиции, упирая на создание новых рабочих мест и экономический рост региона в результате появления ЦОД. При это Oracle утверждает, что по-прежнему стремится «обеспечить финансовые гарантии» для исключения любых рисков для других потребителей энергии.

Решение — первое серьёзное препятствие для Oracle, вероятно, намеренной добиваться отмены правила в судебном порядке. Косвенно ситуация свидетельствует о том, что регуляторы штатов США опасаются обесценивания активов для ИИ-проектов, если застройщики не смогут гарантировать их финансовую поддержку. Проще говоря, на построенные или даже недостроенные мощности средства будут потрачены зря, а сами заказчики затраты не компенсируют.

После того, как рейтинг Oracle был понижен в июле S&P до BBB-, что всего на ступень выше «мусорного» статуса, со с ссылкой на неопределённые перспективы компании выйти на прибыльность на фоне больших издержек на ИИ, внимание к кредитоспособности Oracle только выросло. Изменение кредитных позиций Oracle в худшую сторону также может сказаться на миллиардах долларов строительных долгов, обеспеченных гарантиями банков с Уолл-Стрит для финансирования строительства ЦОД. Ранее сообщалось, что кредиторы ищут способы избавиться от соответствующих рисков.

По мере роста опасений того, что обычным потребителям придётся оплатить строительство новой энергетической инфраструктуры для дата-центров, 24 штата США утвердили тарифы для крупных клиентов, в частности, определяющие ценообразование и условия работы для ЦОД. Обычно такие тарифы устанавливают минимальный срок контракта, а также штрафы за расторжение договоров и гарантийное финансовое обеспечение сделок. Федерально правительство также поддерживает данные инициативы.

Техногиганты утверждают, что такие тарифы ведут к дискриминации крупных компаний, вызывая неоправданно высокие расходы. We Energies предлагала освободить от жёстких требований компании с рейтингом BBB и выше, но в мае регулятор ужесточил правила, подчеркнув, что тарифы должны формироваться так, чтобы уже имеющиеся клиенты в Висконсине не субсидировали ЦОД ни сейчас, ни в будущем.

В июне сообщалось, что Oracle превысила прогнозы Уолл-стрит, но акции упали из-за планов по займам для постройки ИИ ЦОД, в конце того же месяца появилась информация, что компания сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников. В марте в СМИ появились данные, что Oracle строит «вчерашние» устаревшие дата-центры в счёт будущих долгов. При этом компании всё труднее найти финансирование.

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