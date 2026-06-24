Дата-центры важнее людей: Oracle сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников

Компания Oracle сократила штат примерно на 13 % в 2026 финансовом году, завершившемся 31 мая 2026 года, о чём она сообщила в годовом отчёте, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и опубликованном 22 июня.

Как указано в документе, по состоянию на 31 мая 2026 года в Oracle работало 141 тыс. сотрудников, тогда как годом ранее штат включал 162 тыс. человек. То есть сокращения коснулись 21 тыс. рабочих мест. Расходы компании на выходные пособия и другие затраты, связанные с увольнениями, составили $1,84 млрд, что почти в пять раз больше, чем в 2025 финансовом году.

В документе сообщается, что корректировка численности персонала была вызвана различными факторами, включая изменения в управлении и продуктах, проблемы с производительностью, изменения в стратегии и приобретения. Ранее сообщалось, что Oracle рассматривает возможность сокращения штата на 20–30 тыс. сотрудников в целях экономии, что позволило бы получить около $8–$10 млрд свободного денежного потока, поскольку традиционные финансовые институты всё меньше доверяют стратегии Oracle, в первую очередь из-за сделок с OpenAI.

Расширение ИИ-инфраструктуры и строительство ЦОД требует значительных средств. Как сообщает Data Center Dynamics, в этом году Oracle выделила около $45 млрд заёмных и собственных средств на строительства ЦОД для своих клиентов, включая AMD, Meta✴, Nvidia, OpenAI, TikTok, xAI и т.д. Осенью прошлого года компания взяла на себя дополнительные $18 млрд долга, а в начале этого сообщила, что намерена взять в долг ещё $50 млрд на строительство ИИ ЦОД и уже выпустила новые облигации на $25 млрд.

Финансовый директор Oracle Хилари Максон (Hilary Maxson) сообщила в ходе последнего квартального отчёта, что компания планирует привлечь $40 млрд в виде заёмных и акционерных средств в 2027 финансовом году, включая «уже объявленный выпуск акций на сумму $20 млрд», но не «ожидает привлечения дополнительного заемного финансирования в 2026 календарном году». Капитальные затраты Oracle в 2026 финансовом году составили $55,7 млрд, и ожидается, что в 2027 финансовом году они увеличатся до $90–$95 млрд.

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